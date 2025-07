Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 323,68 USD.

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 323,68 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 323,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 329,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.400.101 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 182,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Abschläge von 43,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 244,14 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,34 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

