Drei Biotech-Aktien mit Kaufpotenzial: Analystenfavoriten bei TipRanks

Biotech-Aktien mit enttäuschender YTD-Performance• TipRanks listet drei Branchenfavoriten• Kurspotenzial von rund 250 Prozent möglichBiotech-Titel gehörten während der Unsicherheiten der Corona-Pandemie zu den beliebtesten Investments auf dem Börsenparkett. Doch zuletzt lief es am Finanzmarkt nicht für alle Branchenvertreter gut, wie ein Blick auf den Nasdaq Biotechnology Index zeigt: Seit Jahresstart hat der Index rund 13 Prozent eingebüßt, auch wenn zuletzt Erholungstendenzen zu sehen waren.

Yahoo! Finance hat auf Basis des Analystenbewertungstools TipRanks drei Titel aus dem Biotechsektor mit starkem Potenzial ausgemacht, denen von Experten besonders hohes Kurssteigerungspotenzial bescheinigt wird und die durchschnittlich von Analysten mit "Strong Buy" bewertet werden.

Altimmune-Aktie

Altimmune ist eigenen Angaben zufolge ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapeutika auf Peptidbasis zur Behandlung von Fettleibigkeit und Lebererkrankungen fokussiert.

Das führende Produkt des Unternehmens heißt Pemvidutide und soll dazu beitragen, das Körpergewicht und damit verbundene Begleiterkrankungen zu reduzieren. Eine klinische Phase-2-Studie zu Pemvidutide soll noch in diesem Quartal starten, nach 24 Wochen - im vierten Quartal 2022 - soll es dann ein erstes Zwischenfazit geben. Zuvor werden Daten aus einer Phase 1b erwartet, von denen sich JMP-Analyst Jonathan Wolleben positive Ergebnisse erhofft. "Neue Daten, die im dritten Quartal 22 aus einer Phase 1b bei NAFLD-Patienten kommen, könnten weiterhin ein Best-in-Class-Profil für Pemvidutid unterstützen", zitiert Yahoo! Finance den Analysten. Bereits jetzt seien die bisherigen Daten zu Pemvidutide überzeugend gewesen.

Angesichts der Hoffnungen auf den Top-Produktkandidaten von Altimmune zeigt sich Wolleben auch für die Aktie von Altimmune deutlich bullish. Er vergibt ein "Outperform"-Rating und setzt das Kursziel für die Altimmune-Aktien auf 24 US-Dollar. Damit hätten Titel des Biotech-Unternehmens angesichts eines aktuellen Aktienkurses von 6,39 US-Dollar noch ein Aufwärtspotenzial von rund 275 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel, das Analysten für die Altimmune-Aktie vergeben, liegt mit 25 US-Dollar sogar noch über dem von Wolleben.

Adicet Bio-Aktien

Auch Adicet Bio hat es auf der Empfehlungsliste der Analysten bei TipRanks weit nach oben geschafft. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge in der Entwicklung erstklassiger, handelsüblicher allogener Gamma-Delta-T-Zelltherapien für Krebs und andere Krankheiten tätig. Gamma-Delta-T-Zellen gelten als Ansatz für Krebs-Immuntherapien, da sie Krebszellen im Körper ausfindig machen und eliminieren können, ohne gesunde Zellen anzugreifen.

Noch hat Adicet Bio keinen Produktkandidaten unmittelbar vor der Markteinführung, eine laufende Phase-1-Studie mit der Produkthoffnung ADI-001, die gegen das Non-Hodgkin-Lymphom zum Einsatz kommen soll, hat aber bereits erste positive Ergebnisse gezeigt. Noch im ersten Halbjahr will Adicet Bio weitere Daten vorlegen.

Mit dem zweiten Produkt, ADI-002, hat Adict Bio die Aufmerksamkeit von Regeneron Pharmaceuticals auf sich gezogen. Das Biotechnologie-Unternehmen hat die exklusiven, weltweiten Rechte an dem Produktkandidaten lizensiert.

Guggenheim-Analyst Michael Schmidt bezeichnet potenzielle Produkte von Adicet Bio vor diesem Hintergrund als eine "faszinierende neue Klasse von Therapeutika im Bereich der adoptiven Zelltherapie", wie es bei Yahoo! Finance heißt. Das Unternehmen sei bis 2023 gut finanziert und werde zu einer äußerst attraktiven Bewertung gehandelt, so der Experte.

Er vergibt daher ein "Buy"-Rating für Aktien von Adicet Bio und hält ein potenzielles Kursziel von 22 US-Dollar für realistisch. Aktuell werden Anteilsscheine des Unternehmens für 17,20 US-Dollar gehandelt, der Kurs hätte gemäß Schmidt also noch fast 28 Prozent Luft nach oben. Damit liegt der Guggenheim-Analyst sogar noch unter den durchschnittlichen Kurserwartungen für Adicet Bio-Aktien, diese liegen bei 29,67 US-Dollar.

Seres Therapeutics-Aktie

Als dritter Analystenliebling im Biotech-Bereich hat es Seres Therapeutics auf die TipRanks-Liste geschafft. Das Biotechunternehmen will eigenen Angaben zufolge "durch Modulation der Funktion des menschlichen Mikrobiomes" die Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten revolutionieren und verfüge in diesem Bereich über eine starke Entwicklungspipeline.

Aktuell arbeite der Konzern an zwei Therapien zur Behandlung von Colitis ulcerosa, eine chronisch entzündliche Darmkrankheit. Darüber hinaus läuft eine Phase 1b-Studie mit dem Medikament SER-155, dessen Wirkung bei der Verringerung der Inzidenz von Infektionen und Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) bei immungeschwächten Patienten bewertet wird.

Größter Hoffnungsträger von Seres ist aber SER-109, das für die Behandlung von rezidivierenden C. difficile-Infektionen (CDI) indiziert ist. Hier ist Seres der Produkteinführung schon einen Schritt näher, aktuell arbeite man bereits an den Unterlagen für eine Beantragung der vollständigen Zulassung des Wirkstoffes bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration, FDA.

Für Analyst H.C. Vernon Bernardino von Wainwright Grund genug, zuversichtlich zu sein: "Wir glauben, dass es erhebliche kommerzielle Möglichkeiten für SER-109 gibt, da es in den USA etwa 170.000 Fälle von rCDI gibt und CDI jährlich zu über 20.000 Todesfällen führt. Außerdem kostet die Behandlung eines Patienten mit rCDI jährlich etwa 34.000 US-Dollar [...]. Insgesamt rechnen wir mit der Zulassung von SER-109 im 1. Quartal 23 […]", wird der Experte bei Yahoo! Finance zitiert.

Entsprechend positiv bewertet Bernardino auch die Aussichten für die Seres Therapeutics-Aktie: Er empfiehlt den Titel zum Kauf und vergibt ein Kursziel von 25 US-Dollar. Angesichts eines aktuellen Aktienkurses von 7,17 US-Dollar wäre bei Seres Therapeutics-Aktien ein Aufwärtspotenzial von fast 180 Prozent gegeben. Damit gehört der Analyst zu den zuversichtlichsten Beobachtern der Aktie - das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 18 US-Dollar.



