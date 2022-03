Valneva-Aktie im Fokus: BioTech-Konzern Valneva - Im Kampf gegen Infektionskrankheiten

Aktien in diesem Artikel Valneva 14,63 EUR

• Valneva entstand durch eine Fusion• Europäische Kommission genehmigt Vertrag mit Valneva zu COVID-Impfstoff• Valneva arbeitet an vier weiteren Impfstoffen

Die Gründung von Valneva

Das französische Unternehmen Valneva ist ein Spezialimpfstoffhersteller, der sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. "Unser Ziel ist es, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen.", heißt es auf der Unternehmenswebsite. Im Jahr 2013 entstand das Unternehmen durch einen Zusammenschluss des französischen BioTech-Unternehmens Vivalis mit dem österreichischen Impfstoffhersteller Intercell. Am 28. Februar 2013 gab Vivalis die bestätigte Fusion zwischen den beiden Unternehmen via Pressemitteilung bekannt. Mittlerweile beschäftigt das französische Unternehmen über 700 Mitarbeiter in sechs verschiedenen Ländern. Im Jahr 2020 beliefen sich die Gesamteinnahmen des Unternehmens auf rund 110 Millionen Euro.

Valnevas Impfstoff gegen COVID

In einer Pressemitteilung vom 10. November 2021 gab die Europäische Kommission bekannt, dass einem Vertrag mit dem Unternehmen Valneva zur Sicherung eines neuen potenziellen Impfstoffs gegen COVID-19 zugestimmt wurde. Im Zuge des Vertrags wird allen EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben, im Laufe des Jahres 2022 annähernd 27 Millionen Dosen zu kaufen. Außerdem beinhalte der Vertrag die Möglichkeit, dass der Impfstoff an eventuelle neue Variantenstämme angepasst werden könne. Bis 2023 können die EU-Mitgliedstaaten dann 33 Millionen weitere Impfdosen nachbestellen. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes mit inaktivierten Viren, der durch chemische Inaktivierung des Lebendvirus hergestellt wird. Derzeit befindet sich die Entwicklung des Impfstoffes in der dritten und letzten Phase vor der Markteinführung (Stand 09.02.2022).

An diesen Impfstoffen arbeitet Valneva

Außer an einem Impfstoff gegen Corona arbeitet Valneva noch an vier weiteren Impfstoffen. Darunter Impfstoffe gegen Borreliose, die durch Mücken übertragene Virusinfektion Chikungunya, die durch Mücken übertragene und mit Geburtsfehlern einhergehende Krankheit Zika und das Durchfall verursachende Bakterium Clostridium difficile. Bereits auf dem europäischen Markt erhältlich sind die beiden Impfstoffe Ixiaro gegen die Japanische Enzephalitis und Dukoral gegen Cholera. (Stand 09.02.2022)

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Valneva SE