Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfizer-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 25,40 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 25,40 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,50 USD an. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,32 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 753.787 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 24,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Pfizer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,82 Prozent zurück. Hier wurden 13,72 Mrd. USD gegenüber 14,88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 05.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

