CTS Eventim-Aktie schließt mit Kurssprung: Schiedsgericht gesteht CTS Eventim und Kapsch TrafficCom Entschädigungsanspruch zu

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, hat die autoTicket GmbH demnach gemäß der Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

Nach Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut") in Deutschland hatte die autoTicket GmbH Entschädigungsansprüche in Höhe von rund 560 Millionen Euro gegen die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht.

Das Schiedsgericht hat bestätigt, dass die von der autoTicket GmbH im Schiedsverfahren geltend gemachten Ansprüche auf Ersatz des Bruttounternehmenswerts und auf Erstattung der durch die Abwicklung des Betreibervertrags entstandenen Kosten dem Grunde nach bestehen, hieß es weiter. Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, dürfe sich demnach nicht einseitig und entschädigungslos von dem Vertrag lossagen. Mit dem Schiedsspruch sei auch der von der Bundesrepublik behauptete Kündigungsgrund einer Schlechtleistung abgelehnt worden.

Damit ist die erste Phase des zweistufigen Schiedsverfahrens abgeschlossen. In der nun folgenden zweiten Phase werde über die Höhe des Anspruchs entschieden, hieß es abschließend.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Veranstalters und Ticketverkäufers CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie letztlich mit einem Mittelzufluss von rund 125 Millionen Euro, nachdem die erste Runde im Rechtsstreit um Schadenersatz wegen der Pkw-Maut gewonnen worden war.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Aktien von CTS Eventim bei einem fairen Wert von 61 Euro auf "Halten" belassen. Nach zwei schwierigen Jahren stünden die Zeichen auf Erholung, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme insbesondere das starke Schlussquartal, in dem der Konzern (exklusive staatlicher Corona-Hilfen) dank guter Vorverkäufe (unter anderen Ed Sheeran, Genesis, Coldplay) ein hohes operatives Ticketingergebnis erwirtschaftet habe. Zudem könnte im Rahmen des Schiedsgerichtsverfahrens zur Infrastrukturabgabe ein Schadensersatz aus der gescheiterten Pkw-Maut von bis zu 130 Millionen Euro zufließen.

