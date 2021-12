Eventim-Aktie mit kleinen Verlusten: CTS Eventim übernimmt regionale Ticketing-Anbieter

Wie der Ticket- und Live Entertainment-Anbieter mitteilte, übernimmt er Kölnticket und Bonnticket, zwei regionale Ticketing-Anbieter. Verkäufer sind die Verlage Kölner Stadt-Anzeiger Medien und Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf, die sich damit auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wollen.

Mit der Übernahme will CTS Eventim seine regionale Reichweite ausbauen sowie von deren zahlreichen Kontakte in die Kulturszene der Region, zu Spielstätten, Künstlern und Veranstaltern profitieren. CTS betreibt unter anderem die Lanxess-Arena in Köln.

Auf XETRA gibt die Aktie von CTS Eventim am Freitag zeitweise um 0,39 Prozent auf 56,86 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones)

