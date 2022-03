Robinhood-Aktie letztendlich +24%: Robinhood will US-Tradern längere Handelszeiten ermöglichen

Aktien in diesem Artikel Robinhood 14,30 EUR

Wie Neo-Broker Robinhood am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgab, will das Unternehmen seinen US-Nutzern längere Handelszeiten ermöglichen.

Handelszeiten für Robinhood-Trader werden ausgeweitet

Wie dem Blogeintrag des Konzerns zu entnehmen ist, sollen die neuen Handelszeiten nun 7 Uhr in der Früh bis 20 Uhr (Ostküstenzeit, E.T.) entsprechen. Somit können Nutzer nun anstatt nur eine halbe Stunde vor Börsenstart in den USA, bereits zwei Stunden am vorbörslichen Handel teilhaben. Insgesamt räumt Robinhood seinen Nutzern mit den neuen Uhrzeiten eine vier Stunden längere Handelszeit ein. "Wir haben erkannt, dass es eine Robinhood-Gemeinschaft von Frühaufstehern und Nachteulen gibt", erklärt der Neo-Broker diesen Schritt. Insgesamt arbeitet unter dem Slogan "The Future of Investing is 24/7" daran, einen Handel rund um die Uhr für seine Kunden zu ermöglichen.

So reagiert die Robinhood-Aktie

Am Markt scheint die Nachricht gut aufgenommen zu werden: Die an der NASDAQ notierte Robinhood-Aktie gewann letztendlich 24,20 Prozent auf 15,91 US-Dollar. Von ihrem Allzeithoch von 85 US-Dollar ist das Papier dennoch weit entfernt.

Der Neo-Broker Robinhood war erst Ende Juli 2021 an die NASDAQ gegangen. Der Emissionspreis lag damals noch mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Wert - bei 38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com, OpturaDesign / Shutterstock.com