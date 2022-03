Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelseröffnung klar in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,67 Prozent höher bei 28.131,80 Punkten.

Auf dem chinesische Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent nach auf 3.200,65 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,45 Prozent auf 21.783,56 Zähler zu.

3. Nordex-Aktie: Nordex 2021 erneut in den roten Zahlen - 2022 mindestens Niveau von 2021 halten

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex will im laufenden Jahr bei Umsatz und operativer Marge mindestens das Niveau von 2021 halten. Zur Nachricht

4. WACKER CHEMIE-Aktie: WACKER CHEMIE will bis 2030 Umsatz und Profitabilität deutlich steigern

WACKER CHEMIE will bis 2030 Umsatz und Profitabilität deutlich steigern und dabei in organisches Wachstum und Zukäufe investieren. Zur Nachricht

5. Westwing-Aktie: Westwing mit pessimistischer Prognose: Rückgang bei Umsatz und Betriebsergebnis möglich

Die negative Marktentwicklung der vergangenen Monate schlägt auf die Stimmung beim Online-Möbelhändler Westwing. Zur Nachricht

6. Nach abgelehnten Rubel-Zahlungen: Kreml kündigt mögliche neue Schritte Russlands an

Nach der von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel hat Kremlsprecher Dmitri Peskow mögliche neue Schritte Russlands angekündigt. Zur Nachricht

7. Aroundtown-Aktie: Aroundtown hat auch 2021 Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat auch 2021 die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Zur Nachricht

8. ABOUT YOU ist im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gewachsen - Verlust wird aber größer

Der Online-Modehändler ABOUT YOU ist im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben auf hohem Niveau unter Druck

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 111,51 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 105,13 Dollar.

10. Euro weiter knapp unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel weiterhin knapp unter 1,10 US-Dollar bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0981 Dollar. Dies entsprach in etwa dem Niveau vom Vorabend.

