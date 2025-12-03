DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin80.423 +2,3%Euro1,1642 +0,1%Öl62,49 +0,2%Gold4.205 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
CrowdStrike-Aktie nach Gewinnsprung etwas fester - Umsatz höher als erwartet CrowdStrike-Aktie nach Gewinnsprung etwas fester - Umsatz höher als erwartet
Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ohne Rubio: Nato-Außenminister tagen in Brüssel

03.12.25 05:49 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der Nato-Staaten kommen an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) in Brüssel zu ihrem letzten regulären Treffen im laufenden Jahr zusammen. Bei den Beratungen im Hauptquartier des Militärbündnisses soll es einmal mehr um die Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Ausbau von Abschreckung und Verteidigung gehen. Zudem werden Gespräche über Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Drohnen sowie mutmaßlich russische Sabotageakte in Europa erwartet. Zuletzt warf etwa Polen russischen Geheimdienstlern vor, einen Sprengstoffanschlag auf eine polnische Bahnstrecke organisiert zu haben.

Wer­bung

Überschattet wird das Treffen bereits vor Beginn von der Absage von US-Außenminister Marco Rubio, der sich von Stellvertreter Christopher Landau vertreten lässt. Ein triftiger Grund für die Absage Rubios wurde zunächst nicht genannt. Ein Sprecher teilte lediglich mit, es wäre völlig unrealistisch, Rubio bei jedem Treffen zu erwarten. Der Minister habe bereits an Dutzenden Treffen mit Nato-Verbündeten teilgenommen und dank der starken und visionären Führung von US-Präsident Donald Trump sei die Nato bereits vollständig "revitalisiert", hieß es aus Washington. Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen Nato-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich.

Für die Bundesregierung reist Außenminister Johann Wadephul (CDU) zu den Nato-Beratungen nach Brüssel. Das Treffen endet am Mittag mit einer Sitzung des sogenannten Nato-Ukraine-Rats. Zu Ihr wird aus Kiew der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erwartet. Zudem ist auch EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas eingeladen./aha/DP/mis