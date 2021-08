Westwing-Aktie verliert: Westwing verdient weniger - Prognose bestätigt

Die Umsätze stiegen im zweiten Quartal auf knapp 132 Millionen Euro und waren damit fast ein Fünftel höher als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Vor allem im deutschsprachigen Raum (DACH) gab es ein kräftiges Wachstum. Allerdings stiegen die Kosten für das Unternehmen ebenfalls an, unter anderem baut Westwing Group gerade ein neues Lager in Posen (Polen). Unter dem Strich blieben nun nur noch 1,8 Millionen Euro, während es im Vergleichszeitraum noch 8,3 Millionen Euro waren. Das Unternehmen bestätigte die Prognosen für das laufende Jahr.

Die Westwing-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,53 Prozent auf 39,88 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

