Analyst: Nach Corona wird es eine Rekord-Rally geben

Die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit COVID-19 hat dem Rekord-Bullenmarkt an der Wall Street, der elf Jahre durchgehalten hatte, ein jähes Ende beschert. Zwar gab es nach dem rasanten Crash inzwischen einige Erholungsversuche, doch bleiben die Anleger weiterhin stark verunsichert.

Rekord-Rally prognostiziert

US-Präsident Trump, der sich im November zur Wiederwahl stellt, hat sich bereits überzeugt geäußert, dass die Corona-Krise nur einen vorübergehenden Dämpfer darstellt: Aufgrund der aufgestauten Nachfrage werde die Wirtschaft "zurückknallen, wie es noch nie jemand erlebt hat", so Donald Trump .

Unabhängig davon, zu welchem politischen Lager man gehöre, fand Nigam Arora, dass dieses Szenario eine nähere Betrachtung wert ist. Nach eingehender Analyse gab sich dann auch der Chief Investment Officer von The Arora Report gegenüber "MarketWatch" optimistisch, was die Zeit nach der Pandemie angeht. Er sieht sogar eine begründete Wahrscheinlichkeit, dass der US-Aktienmarkt eine stärkere Rally als jemals zuvor erleben dürfte, wenn die Corona-Krise erst mal ausgestanden ist.

Vieles spricht für eine starke Erholungsrally

Diesen Optimismus stützt er unter anderem auf die stark gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Denn angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten haben die Währungshüter im März den Leitzins in zwei Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Nigam Arora glaubt, dass das Zinsniveau nun für längere Zeit niedrig bleiben dürfte und dass dies gut für Aktien ist. Denn damit verlieren Anlagealternativen wie etwa Anleihen an Attraktivität. So würden beispielsweise Rentner zu Aktienanlagen gezwungen, um Einkünfte zu erzielen.

Hinzu kommen weitere Hilfspakete für die Wirtschaft. So hat etwa die Fed ein Milliarden-Anleihekaufprogramm sowie Notfallkredite für Banken beschlossen. Und auch die Regierung hat zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um Arbeitslose, Rentner aber auch Betriebe finanziell zu unterstützen. Nigam Arora ist überzeugt, dass ein Teil dieses Geldes letztlich in den Aktienmarkt fließen wird.

Außerdem erwartet der Analyst, das es nach Corona zu einer Umgestaltung der Lieferketten mit weniger Globalisierung kommen wird. Denn die derzeitige Krise hat die Schwäche globaler Lieferketten offengelegt, als es zu Lieferunterbrechungen aus von der Pandemie besonders stark betroffenen Regionen kam. Die erwartete Umgestaltung würde jedoch viel Geld kosten.

Angetrieben würde der Aktienmarkt ferner von einem enormen Short Squeeze. Hierunter versteht man die Angebotsknappheit eines Wertpapiers, das zuvor in großer Anzahl leerverkauft wurde. Da die aus den Leerverkäufen resultierenden zahlreichen, offenen Positionen wieder glattgestellt werden müssen, werde es zu besagter Knappheit und deshalb zu steigenden Aktienkursen kommen.

Und schließlich glaubt Nigam Arora, ebenso wie auch US-Präsident Trump, an eine Erholung des privaten Konsums. So würde sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus eine so noch nie dagewesene Nachfrage nach Shopping, Reisen oder Restaurant- und Kinobesuchen aufstauen. Da der private Konsum rund 70 Prozent der US-Wirtschaft ausmacht, hat dies einen enormen Einfluss.

Der Zeitpunkt ist entscheidend

Jedoch warnt der Experte auch davor, zu schnell alles auf den Aktienmarkt zu setzen. Seiner Meinung nach hängt die angekündigte Rally nämlich davon ab, dass ein Heilmittel gegen die neuartige Krankheit gefunden wird. Solange dies nicht der Fall ist, sei es unwahrscheinlich, dass eine Rally gelingen werde.

