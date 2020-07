SAP-Aktie legt zu: Prognose für Free Cashflow erhöht - Gewinn gesteigert

Nach einer deutlichen Verbesserung des Cashflows im zweiten Quartal wurde die vor drei Monaten gesenkte Erwartung für den Free Cashflow im Gesamtjahr wieder angehoben.

Überdeckt wurden die finalen Zahlen indes von der Ankündigung, den 2018 für 8 Milliarden Dollar übernommenen US-Softwareanbieter Qualtrics an einer US-Börse zu listen. SAP will zwar Mehrheitseigner bleiben, größter Einzelaktionär soll aber Qualtrics-Gründer und -Chef Ryan Smith werden. Eine finale Entscheidung, die Konditionen und der Zeitplan für das IPO des auf Kunden- und Erfahrungsmanagements konzentrierten SAP-Bereichs stünden aber noch aus.

Der bislang noch nicht genannte Nettogewinn im zweiten Quartal erhöhte sich um 6 Prozent auf 1,395 von 1,317 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie stieg er um 7 Prozent auf 1,17 (1,09) Euro und damit prozentual etwas stärker, da SAP zu Jahresbeginn für rund 1,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückgekauft hatte. Analysten hatten vor den Vorab-Zahlen 1,317 Milliarden bzw 1,10 Euro geschätzt.

Beim Cashflow hat SAP die im April gesenkten Erwartungen für 2020 teilweise wieder angehoben. Der freie Cashflow soll jetzt rund 4 (3,5) Milliarden Euro erreichen, zu Jahresbeginn war SAP von 4,5 Milliarden ausgegangen. Den operativen Cashflow sieht der Konzern weiterhin bei 5 Milliarden Euro, die erste Prognose hatte auf 6 Milliarden gelautet.

Im zweiten Quartal war es hier im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer drastischen Verbesserung gekommen. Der freie Cashflow war mit 540 (minus 409) Millionen Euro ebenso positiv wie der operative Cashflow mit 788 (minus 122) Millionen.

CEO Christian Klein zeigte sich zufrieden über die gezeigte Widerstandsfähigkeit und die anhaltende Wachstumskraft des Unternehmens. Finanzvorstand Luka Mucic sieht das breite Portfolio und die geografische Ausdehnung sowie die schnelle Reaktion auf der Kostenseite infolge der Corona-Belastungen als wichtige Faktoren für die gute Entwicklung. An den Investitionen in die wichtigsten Zukunftsfelder sei festgehalten worden. Bei Neueinstellungen habe es zwar Zurückhaltung gegeben, dennoch sei die Belegschaft seit Jahresbeginn um rund 1.000 Mitarbeiter gewachsen.

Der Softwarekonzern hatte am 8. Juli deutlich über den Analystenerwartungen liegende Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und seine im April gesenkte Prognose für 2020 bestätigt. Auch am Mittelfrist-Ausblick für 2023 hielten die Walldorfer fest. Die vielbeachtete operative Marge erhöhte SAP deutlich. Sie erreichte auf Non-IFRS-Basis 29,1 bzw währungsbereinigt 28,9 Prozent nach 27,3 Prozent im Vorjahresquartal. Analysten hatten 27,5 Prozent geschätzt.

Der Lohn waren Beifall vom Aktienmarkt mit neuen Allzeithochs, Hochstufungen durch Analysten und nachhaltiges Vertrauen in die Stressresistenz eines Unternehmens, das mit Cloud-Lösungen und Digitalisierung bei den Trends ganz oben schwimmt, die durch die Lockdowns und Home Office zusätzlichen Schub bekommen haben.

Aussicht auf Qualtrics-IPO treibt SAP-Aktie nach Rücksetzer wieder an

Die Aussichten auf einen lukrativen Börsengang der Tochter Qualtrics haben die SAP-Aktien am Montag in Richtung Rekordhoch getrieben. Die Aktien des Software-Konzerns gewannen im XETRA-Handel zuletzt knapp drei Prozent auf 139,66 Euro und zählten damit zu den Favoriten im freundlichen deutschen Leitindex DAX. Erst am Dienstag vergangener Woche hatten die Papiere bei gut 143 Euro einen historischen Höchststand erreicht.

Gesprächsthema Nummer eins war unter Börsianern am Vormittag die überraschende Ankündigung, die Anfang vergangenes Jahr übernommene US-Cloudfirma Qualtrics in New York an die Börse bringen zu wollen.

Beobachter werteten die Entscheidung überwiegend positiv. Zwar könne die Stimmung für Börsengänge im Technologiesektor in den USA gegenwärtig besser sein, merkte etwa ein Händler an. Das dürfte sich allerdings voraussichtlich wieder zum Guten ändern. Eine höhere Bewertung der Beteiligung mittels eines Börsengangs dürfte sich jedenfalls nicht negativ auf den SAP-Kurs auswirken.

Für den Experten Andreas Wolf vom Analysehaus Warburg Research deutet der angepeilte Börsengang darauf hin, dass das Umsatzwachstum von Qualtrics unter dem Schirm von SAP gehemmt wurde. Die Ankündigung könnte nun zwar einige Fragezeichen in Bezug auf die Fortschritte der Walldorfer bei der Integration ihrer Tochtergesellschaften aufwerfen; insgesamt jedoch seien die Perspektiven für SAP weiter günstig.

Der Fachmann Julian Serafini vom Analysehaus Jefferies allerdings stellte die Frage, wie stark Qualtrics denn nun in den SAP-Konzern integriert werden soll. Qualtrics könne das Wachstumspotenzial nur dann voll ausschöpfen, wenn die Beteiligung auch mit anderen Software-Unternehmen kooperiere oder ihre Produkte in deren Produkte integriere. Diese wiederum könnten jedoch mit SAP in einem Konkurrenzverhältnis stehen.

Dow Jones Newswires und dpa-AFX

