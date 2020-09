OSRAM hebt die Prognose kurz vor Geschäftsjahresende wieder an - OSRAM-Aktie legt zu

Der Umsatz werde auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent geringer ausfallen, teilte der Lichttechnikkonzern am Mittwoch ad hoc mit. Im Juni war noch ein Rückgang von 15 bis 19 Prozent prognostiziert worden. Noch deutlicher zeigt sich die Besserung beim Ergebnis. Trotz des weiterhin erheblichen Umsatzrückgangs erwartet OSRAM eine bereinigte EBITDA-Marge von 8 Prozent zu schaffen - das wäre nur 30 Basispunkte weniger als im Vorjahr. Hier hatte der Konzern zuletzt nur 3 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt.

Den Free Cashflow sieht OSRAM in etwa ausgeglichen. Hier waren zuletzt Mittelabflüsse im mittleren zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich prognostiziert worden. OSRAM erklärte, besonders die Geschäftsbereiche Opto Semiconductors und Automotive hätten von einer verbesserten Geschäftslage in den Kernmärkten China und USA profitiert. Die in der Corona-Krise ergriffenen Gegenmaßnahmen hätten weiter einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung von Ergebnis und Free Cashflow geleistet.Vor der Corona-Krise hatte OSRAM sich bis zu 3 Prozent Wachstum, eine bereinigte operative Marge von 9 bis 11 Prozent und einen positiven Free Cashflow als Ziel gesetzt. Diese Prognose war nach dem Lockdown im März gekippt worden.

Die Aktie von OSRAM legt im XETRA-Handel 1,32 Prozent auf 43,90 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)

