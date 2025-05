OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt bei 52,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:49 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 52,20 EUR. Bei 52,40 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 751 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte OSRAM einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSRAM 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX