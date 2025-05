OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Mittag kaum vom Fleck

OSRAM im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Hamburg-Handel bei 52,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie zeigte sich um 11:38 Uhr im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,20 EUR an der Tafel. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,40 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,40 EUR. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.041 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 53,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,53 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die OSRAM-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte OSRAM möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

