OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Im HAM-Handel kam die OSRAM-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 50,10 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,10 EUR. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 50,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 119 Stück.

Am 10.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 48,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,915 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2017.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat OSRAM mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.02.2024 dürfte OSRAM die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass OSRAM im Jahr 2021 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Produktionskürzungen der Autobauer bremsen ams OSRAM - Aktie dennoch stark

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM AG

Bildquellen: OSRAM