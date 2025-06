OSRAM Aktie News: OSRAM legt am Montagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von OSRAM zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von OSRAM legte zuletzt zu und stieg im Hamburg-Handel um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die OSRAM-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. Bei 51,00 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Zuletzt wechselten 8.276 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,80 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der OSRAM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

