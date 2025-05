OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,80 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 11:36 Uhr bei 50,80 EUR. Bei 50,80 EUR erreichte die OSRAM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 48,60 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 48,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.379 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 46,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 840,00 Mio. EUR eingefahren.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

