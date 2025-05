OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagmittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von OSRAM zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,80 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 50,80 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel um 11:44 Uhr kaum verändert. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,80 EUR an. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,60 EUR ab. Mit einem Wert von 50,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 4,15 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM 0,17 EUR je Aktie verdient. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte OSRAM am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

