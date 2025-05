OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von OSRAM hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 50,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 50,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die OSRAM-Aktie bei 51,00 EUR. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 50,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 2.924 Stück.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit Abgaben von 9,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

