OSRAM Aktie News: OSRAM am Mittwochnachmittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von OSRAM zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 52,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:41 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 52,20 EUR. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 52,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 881 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX