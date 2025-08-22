OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von OSRAM hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 51,60 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte um 15:43 Uhr bei 51,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die OSRAM-Aktie sogar auf 51,80 EUR. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 51,60 EUR. Bei 51,60 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.158 OSRAM-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.
Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
OSRAM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.
