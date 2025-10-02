DAX24.416 +1,3%Est505.645 +1,1%MSCI World4.320 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.791 +0,2%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Aktienentwicklung

OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahe Vortagesniveau

02.10.25 16:10 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,00 EUR.

Mit einem Wert von 52,00 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 15:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 52,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.067 OSRAM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 13,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 840,00 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen