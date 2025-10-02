OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 52,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Wert von 52,00 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 15:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die OSRAM-Aktie legte bis auf 52,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.067 OSRAM-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 13,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 09.02.2021 legte OSRAM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 840,00 Mio. EUR gelegen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
Übrigens: OSRAM Licht und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: OSRAM
Nachrichten zu OSRAM AG
Analysen zu OSRAM AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|26.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|05.11.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|23.09.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|30.07.2020
|OSRAM Neutral
|UBS AG
|29.07.2020
|OSRAM Hold
|Kepler Cheuvreux
|29.07.2020
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|17.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|02.09.2020
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|30.07.2020
|OSRAM Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen