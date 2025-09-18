DAX23.755 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1758 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.656 +0,3%
OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagvormittag nahezu unverändert

19.09.25 09:27 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel zuletzt bei 51,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der OSRAM-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Hamburg bei 51,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OSRAM-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Bei 51,60 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.019 OSRAM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 53,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte OSRAM am 09.02.2021. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte OSRAM einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net

