OSRAM im Fokus

OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagnachmittag verlustreich

18.09.25 16:11 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von OSRAM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach unten. In der Hamburg-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 51,80 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der Hamburg-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der OSRAM-Aktie ging bis auf 51,60 EUR. Bei 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Zuletzt wechselten via Hamburg 12.218 OSRAM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 2,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 46,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte OSRAM am 09.02.2021 vor. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

