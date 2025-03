OSRAM Aktie News: OSRAM am Freitagvormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von OSRAM. Mit einem Wert von 52,20 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie um 09:02 Uhr im Hamburg-Handel bei 52,20 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 52,20 EUR. Bei 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Bisher wurden heute 172 OSRAM-Aktien gehandelt.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 46,80 EUR fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 10,34 Prozent Luft nach unten.

Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte OSRAM am 30.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von OSRAM.

