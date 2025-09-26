DAX23.747 ±0,0%ESt505.512 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.248 ±0,0%Nas22.683 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,30 -2,1%Gold3.826 +1,7%
Aktienkurs aktuell

OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag kaum verändert

29.09.25 16:11 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 52,00 EUR.

Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 52,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,20 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 335 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. 1,92 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,54 Prozent Luft nach unten.

OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat OSRAM im vergangenen Quartal 840,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OSRAM 840,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen