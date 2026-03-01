OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG präsentiert solide ...

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Agravis Raiffeisen AG präsentiert solide Geschäftszahlen für 2025
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Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) blickt auf ein wirtschaftlich
solides Geschäftsjahr 2025
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsjahr-2025)
zurück und setzt zugleich klare strategische Impulse für die kommenden Jahre.
"Wir sind erneut zukunftssicher, stabil und verlässlich unterwegs", betonte
Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk Köckler anlässlich der digitalen
Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens. In einem herausfordernden Marktumfeld
konnte der Konzern seine Ertragskraft stärken, wichtige Investitionen tätigen
und zentrale Weichen für weiteres Wachstum stellen.
Stabiles Umsatzniveau und höheres Ergebnis vor Steuern
Finanzvorstand Hermann Hesseler erläuterte die wirtschaftliche Entwicklung des
Konzerns: Das Ergebnis vor Steuern lag 2025 bei 70,1 Mio. Euro (Vorjahr: 65 Mio.
Euro) und unterstreicht damit die anhaltende Stabilität der AGRAVIS. Der Umsatz
erreichte 8,4 Mrd. Euro und blieb damit trotz niedrigeren Preisniveaus auf
stabilem Level. "Mit diesen Kennzahlen senden wir ein klares Zeichen: Die
AGRAVIS bekennt sich zu ihrer genossenschaftlichen Verantwortung und ist
finanziell weiterhin solide aufgestellt", unterstrich der Finanzvorstand.
Über 80 Mio. Euro investiert
Mit über 80 Mio. Euro investierte die AGRAVIS erneut oberhalb der Abschreibung -
vor allem in moderne Infrastruktur und digitale Systeme. Die Eigenkapitalbasis
wurde um 36 Mio. Euro auf 728 Mio. Euro ausgebaut; die Eigenkapitalquote stieg
auf 32,3 Prozent und liegt damit weiterhin klar über der unternehmensseitig
wichtigen 30-Prozent-Marke. Gleichzeitig wurden die Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten weiter reduziert. "Diese Entwicklung zeigt: Die AGRAVIS ist ein
wirtschaftlich verlässlicher Partner im genossenschaftlichen Verbund", so
Hesseler. "Wir stehen zur innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft, zur
Nutztierhaltung und zum intensiven Pflanzenbau - und wir stärken konsequent die
Regionen."
Fokus auf den Süden Deutschlands
Einen besonderen Fokus legt die AGRAVIS in den kommenden Jahren auf den Süden
Deutschlands, insbesondere Bayern und Baden-Württemberg. Der Konzern reagiert
damit auf eine wachsende Nachfrage regionaler Genossenschaften nach
leistungsfähigen Großhandelspartnern. "Der Süden ist wirtschaftlich stark,
landwirtschaftlich vielfältig und traditionell genossenschaftlich geprägt",
erklärte Dr. Köckler. "Viele Genossenschaften suchen Partner, die mehr bieten
als Tagespreise - sie suchen Verlässlichkeit, Expertise und Strukturen, die
zukunftsfähig weiterentwickelt werden können." AGRAVIS bietet im Süden ein
umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten, darunter:
- Betriebsmittel für die Pflanzenproduktion (Dünger, Saatgut, Pflanzenschutz,
digitale Anwendungen)
- Hochwertige Futtermittel und Beratung mit eigener Produktion u. a. in
Straubing
- Skalierbare Marktkonzepte für Raiffeisen-Märkte
Großhandelspartner für die Genossenschaften
Die AGRAVIS versteht sich dabei ausdrücklich als Großhandelspartner, während die
Genossenschaft vor Ort das Gesicht zum Kunden und zur Kundin bleibt. "AGRAVIS
ist Ermöglicher und Lösungsanbieter, nicht Verdränger", so Dr. Köckler weiter.
Zudem ermöglicht die AGRAVIS süddeutschen Genossenschaften die Beteiligung am
Unternehmen über AGRAVIS-Aktien. "Wir sehen uns gut gerüstet, um auch im Süden
Deutschlands genossenschaftliche Strukturen zu stärken und gemeinsam mit
Partnern Zukunft zu gestalten."
Bekenntnis zur EU und zum Binnenmarkt
Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler ordnete während der digitalen
Bilanz-Pressekonferenz die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung aber auch in den
geopolitischen und gesellschaftlichen Kontext ein: "Die aktuellen globalen
Konflikte, protektionistische Tendenzen und Abhängigkeiten zeigen, wie wichtig
eine widerstandsfähige, souveräne Europäische Union ist." AGRAVIS bekenne sich
klar zur EU, zum Binnenmarkt und zu einer werteorientierten Unternehmenskultur.
"Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Vielfalt und Toleranz sind
für uns nicht verhandelbar. Sie sind Grundlage für Innovation, Vertrauen und
wirtschaftliche Stärke - gerade im ländlichen Raum", so Dr. Köckler: "Eine
widerstandsfähige EU, die ihre wirtschaftliche Souveränität ausbaut und sich
technologisch wie handelspolitisch unabhängiger von Großmächten macht, ist
Grundvoraussetzung für Ernährungssicherheit, stabile Lieferketten und
verlässliche Perspektiven im ländlichen Raum."
Systemrelevanz der Landwirtschaft
Gleichzeitig unterstrich Dr. Köckler die Systemrelevanz der Landwirtschaft:
"Eine leistungsstarke Landwirtschaft und ein funktionierender Agrarhandel sind
gerade in dem geopolitisch sich neu ordnenden Rahmen unverzichtbar für die
Grundversorgung unseres Landes. Deshalb ist es aus unserer Sicht fahrlässig,
wenn hingenommen wird, dass immer mehr landwirtschaftliche Betriebe aus der
Produktion aussteigen. Genau das Gegenteil muss das Ziel sein: Landwirtschaft
muss die Zuversicht in eine wirtschaftlich und gesellschaftlich akzeptierte
Nutztierhaltung und einen innovativ-nachhaltigen Pflanzenbau wiedergewinnen.
Nutztierhaltung und Pflanzenbau sind systemrelevant. Eine Unterschreitung der
Selbstversorgung in zentralen Bereichen bewerten wir äußerst kritisch."
Strukturwandel aktiv gestalten
Für 2026 plant die AGRAVIS erneut einen Umsatz von über 8 Mrd. Euro und ein
Ergebnis vor Steuern von 70 Mio. Euro. "Wir sind zuversichtlich und
realistisch", betonte Dr. Köckler. "Unsere wirtschaftliche Stabilität, unser
Know-how und unsere Investitionskraft ermöglichen es uns, den
genossenschaftlichen Verbund weiter zu stärken - im Stammgebiet ebenso wie im
Süden." Die AGRAVIS sieht ihre Aufgabe darin, Strukturwandel aktiv zu gestalten,
regionale Genossenschaften zu stärken und Zukunftschancen gemeinsam zu
entwickeln. "Unser Glas ist halbvoll", so der AGRAVIS-Vorstandsvorsitzende
abschließend. "Wir stehen zu einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft und wir
gehen die Zukunft mit Mut, Pragmatismus und Verlässlichkeit an - mit
wirtschaftlicher Stabilität, starken Mitarbeitenden und einem klaren Fokus auf
unser Kerngeschäft."
Alle Zahlen, exklusive Berichte und mehr gibt es unter agrav.is/bipk
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsjahr-2025).
Pressekontakt:
Bernd Homann
AGRAVIS Raiffeisen AG
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Fax: 02 51/6 82-20 48
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