OTS: Alvarez & Marsal / EuG revolutioniert Vorsteuerabzug: Grundsatzurteil ...

EuG revolutioniert Vorsteuerabzug: Grundsatzurteil setzt Milliarden an

Liquidität für Unternehmen frei

N.Y./München (ots) - Kommentar von Alvarez & Marsal zum aktuellen Urteil der

Europäischen Gerichtshof

- Europäischer Gerichtshof bricht starre Rechnungs-Regeln: Vorsteuerabzug

bereits im Leistungsmonat zulässig.

- Unmittelbarer Liquiditätsvorteil für Unternehmen durch beschleunigten

Cashflow.

- Alvarez & Marsal Tax: "Das Ende des unnötigen Formalismus bei der

Umsatzsteuer."

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat mit einem wegweisenden Urteil

(Urteil vom 11.02.2026, Rs. T-689/24) die Spielregeln für den Vorsteuerabzug in

Europa grundlegend geändert. Unternehmen können die Vorsteuer künftig deutlich

früher geltend machen, was zu einem unmittelbaren Liquiditätsschub führt. Das

Gericht stellt klar: Das materielle Recht auf Steuerentlastung wiegt schwerer

als bürokratische Belegfristen.

Bisher scheiterte der Vorsteuerabzug im Monat der Leistungserbringung oft an

einer formalen Hürde: Lag die Rechnung am letzten Tag des Monats noch nicht

physisch vor, musste der Abzug auf den Folgemonat verschoben werden. Im zugrunde

liegenden Fall einer polnischen Energie-Verrechnungsstelle verweigerten die

Behörden den Abzug im Leistungszeitraum, weil die Rechnungen erst Tage später

eintrafen. Der EuG erteilte dieser Praxis nun eine Absage.

Kernaussage des Gerichts: Solange die Leistung erbracht wurde und die Rechnung

vorliegt, bevor die Steuererklärung abgegeben wird, darf der Abzug im

Leistungsmonat erfolgen.

Matthias Luther, Managing Director bei Alvarez & Marsal (A&M) Tax und

Steuerexperte kommentiert die Entscheidung des EuGH wie folgt:

"Dieses Urteil ist ein Paukenschlag für jede Finanzabteilung. Der EuGH beendet

die künstliche Verzögerung des Vorsteuerabzug. Für Unternehmen mit hohen

Einkaufsvolumina bedeutet das einen massiven Liquiditätsvorteil: Das Geld bleibt

früher im Unternehmen, statt als zinsloses Darlehen beim Finanzamt zu liegen."

Die Experten von Alvarez & Marsal sehen drei zentrale Auswirkungen:

1. Optimierter Cashflow: Vorsteuerbeträge werden bis zu einen Monat früher

erstattet oder mit der Zahllast verrechnet.

2. Zinsvorteile für die Vergangenheit: Unternehmen können für offenstehende

Jahre prüfen, ob durch die neue Zeitrechnung Zinserstattungen geltend gemacht

werden können.

3. Weniger Sanktionsrisiken: Der Vorwurf der "falschen Periodenzuordnung", ein

Klassiker in Betriebsprüfungen, verliert seine Grundlage, sofern die Rechnung

bei Deklaration vorlag.

Handlungsbedarf für CFOs

Das Urteil zwingt Unternehmen dazu, ihre Buchhaltungsprozesse (Cut-off-Logik)

neu zu bewerten. " Wer jetzt seine IT-Systeme und Deklarationsabläufe anpasst,

sichert sich einen Wettbewerbsvorteil durch höhere Cash-Reserven", so Luther

weiter. "Gleichzeitig sollte das Urteil als strategisches Instrument in jeder

laufenden Betriebsprüfung eingesetzt werden, um formale Kürzungen abzuwehren."

