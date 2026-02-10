OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments schließt erstes ...
Bertelsmann Investments schließt erstes Buy-out in Indien ab (FOTO)
Gütersloh / Neu-Delhi (ots) -
- Logistik-Marktplatz LetsTransport wird Teil von "Bertelsmann Next"
- Schnell wachsendes indisches Tech-Unternehmen steigert Umsatz 2025 um 40
Prozent
- Carsten Coesfeld: "Wir sind von Indiens Potenzial überzeugt - der am
schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt."
Bertelsmann Investments (BI) hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem indischen
Logistikmarktplatz LetsTransport erworben. Über seinen indischen Investmentfonds
Bertelsmann India Investments (BII) ist BI seit Ende 2018 an dem 2015
gegründeten Unternehmen mit Sitz in Bangalore beteiligt.
Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "LetsTransport ist ein
herausragendes Beispiel für ein schnell skalierendes Technologieunternehmen aus
der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt. Das Unternehmen
schlägt eine Brücke zwischen mehr als 250.000 überwiegend selbstständigen
Lkw-Fahrern und Blue-Chip-Unternehmen. Dadurch erhalten die Fahrer mehr Aufträge
und ein besseres Einkommen, während die Kunden von einem deutlich besseren
Service profitieren. All dies basiert auf strukturellen Wachstumstrends in
Indien - das Land baut jährlich über 10.000 Kilometer Autobahn und der
E-Commerce-Sektor wächst rasant."
Coesfeld weiter: "In den vergangenen 14 Jahren haben Pankaj und das BII-Team ein
starkes Portfolio an Unternehmen aufgebaut. In den letzten Jahren haben uns die
LetsTransport-Gründer Pushkar und Prateek überzeugt, und wir haben nun eine
langfristige Partnerschaft mit dem Ziel geschlossen, in den nächsten Jahren
einen führenden indischen Logistikplayer aufzubauen. Die Übernahme von
LetsTransport markiert einen weiteren Meilenstein für BI. Bertelsmann
Investments hat eine vergleichbare Strategie bereits mit Afya umgesetzt - dem
heute an der NASDAQ notierten größten Netzwerk medizinischer Hochschulen in
Brasilien und einem Eckpfeiler der Bertelsmann Education Group. Dies zeigt, wie
wir unsere Aktivitäten in globalen Wachstumsmärkten wie Indien nutzen, um
ausgewählte, Gründer-geführte Unternehmen mit hohem Potential zu identifizieren
und diese erfolgreich zu neuen langfristigen Geschäftsfeldern für Bertelsmann
insgesamt zu entwickeln."
Pankaj Makkar, Managing Director von Bertelsmann India Investments, ergänzt: "In
den vergangenen Jahren hat sich LetsTransport zu einem führenden Akteur im
indischen Logistikmarkt entwickelt. Mit seinem starken Gründerteam, einer
datengetriebenen Plattform und einem hoch skalierbaren Geschäftsmodell ist das
Unternehmen hervorragend positioniert, um weiterhin vom dynamischen
Wirtschaftswachstum Indiens zu profitieren. Wir freuen uns darauf, LetsTransport
in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten - nun als Teil von Bertelsmann
Next India. LetsTransport wird zudem mit anderen Portfolio-Unternehmen von
Bertelsmann und BII, darunter Shiprocket, zusammenarbeiten, um gegenseitige
Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Unsere Partnerschaft mit Shiprocket basiert
auf einer langfristigen Perspektive, und wir freuen uns darauf, die
Zusammenarbeit auch nach dem IPO des Unternehmens fortzusetzen."
Pushkar Singh, Co-Founder und CEO von LetsTransport, sagt: "Wir freuen uns sehr,
unsere langjährige Partnerschaft mit Bertelsmann Investments weiter zu
vertiefen. Seit der ersten Investition von BII Ende 2018 haben wir gemeinsam
zahlreiche wichtige Meilensteine erreicht. Der Einstieg von Bertelsmann
Investments als Mehrheitsgesellschafter wird es uns ermöglichen, unsere
Technologie und unser Netzwerk weiter auszubauen und unseren Kunden in ganz
Indien noch bessere Lösungen anzubieten."
LetsTransport ist ein schnell wachsender Marktplatz für innerstädtische
Logistiktransporte, der unabhängige Lkw-Fahrer, kleine Flottenbetreiber und
Unternehmen in ganz Indien miteinander verbindet und leistungsstarke, effiziente
sowie kostengünstige Transportlösungen anbietet. Das Unternehmen steigerte
seinen Umsatz 2025 um rund 40 Prozent, beschäftigt nahezu 500 Mitarbeitende und
ist mit 25 Niederlassungen in großen indischen Städten vertreten. LetsTransport
wird weiterhin operativ vom Gründerteam geführt, während Pankaj Makkar, Managing
Director von BII, den Vorsitz im Verwaltungsrat (Chairman of the Board) von
LetsTransport übernehmen wird.
Mit diesem Mehrheitsausbau schließt Bertelsmann Investments seine erste
strategische Akquisition in Indien ab und stärkt damit die Präsenz des Konzerns
in einem der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte weiter. Die Bertelsmann-Gruppe
ist in Indien bereits seit mehr als 40 Jahren über Penguin Random House,
Fremantle und Bertelsmann India Investments aktiv.
Über Bertelsmann Investments
Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten
von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der
Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),
Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie
ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien,
Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die
unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran,
insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und
Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von
Bertelsmann Investments wurden bisher mehr als 2,0 Milliarden Euro in rund 500
innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über
sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.
Weitere Informationen unter: http://www.bertelsmann-investments.com
Über Bertelsmann India Investments
Bertelsmann India Investments (BII) wurde 2012 gegründet und ist ein
sektorunabhängiger Venture-Capital-Fonds, der Indiens nächste Generation
transformativer Unternehmensführer unterstützt. BII konzentriert sich auf
Start-ups in der frühen Wachstumsphase (Series A bis C) und kombiniert
langfristiges Kapital mit einer langfristig angelegten Wachstumspartnerschaft,
um Gründer dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen nachhaltig zu skalieren. Mit
einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 1 Milliarde US-Dollar umfasst das
Portfolio führende Innovatoren wie Shiprocket, Eruditus, Licious, Nat Habit,
LetsTransport und Orange Health Labs. Als indischer Investmentarm der
Bertelsmann-Gruppe nutzt BII die Stärke von Bertelsmann Investments (BI) - einem
der weltweit größten VC-Ökosysteme mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden
Euro in über 300 Unternehmen weltweit.
Über LetsTransport
LetsTransport wurde 2015 in Bangalore gegründet und ist heute einer der
führenden Anbieter digitaler Logistiklösungen in Indien. Die Plattform vernetzt
mehr als 250.000 Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sowie kleine Flottenbetreiber mit
Unternehmen jeder Größe. Zu den über 100 Unternehmenskunden zählen sowohl große
indische Konzerne als auch internationale Unternehmen.
