OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments schließt erstes ...

Werte in diesem Artikel

Bertelsmann Investments schließt erstes Buy-out in Indien ab (FOTO)

Gütersloh / Neu-Delhi (ots) -

Wer­bung Wer­bung

- Logistik-Marktplatz LetsTransport wird Teil von "Bertelsmann Next"

- Schnell wachsendes indisches Tech-Unternehmen steigert Umsatz 2025 um 40

Prozent

- Carsten Coesfeld: "Wir sind von Indiens Potenzial überzeugt - der am

schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt."

Bertelsmann Investments (BI) hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem indischen

Logistikmarktplatz LetsTransport erworben. Über seinen indischen Investmentfonds

Wer­bung Wer­bung

Bertelsmann India Investments (BII) ist BI seit Ende 2018 an dem 2015

gegründeten Unternehmen mit Sitz in Bangalore beteiligt.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "LetsTransport ist ein

herausragendes Beispiel für ein schnell skalierendes Technologieunternehmen aus

der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt. Das Unternehmen

schlägt eine Brücke zwischen mehr als 250.000 überwiegend selbstständigen

Wer­bung Wer­bung

Lkw-Fahrern und Blue-Chip-Unternehmen. Dadurch erhalten die Fahrer mehr Aufträge

und ein besseres Einkommen, während die Kunden von einem deutlich besseren

Service profitieren. All dies basiert auf strukturellen Wachstumstrends in

Indien - das Land baut jährlich über 10.000 Kilometer Autobahn und der

E-Commerce-Sektor wächst rasant."

Coesfeld weiter: "In den vergangenen 14 Jahren haben Pankaj und das BII-Team ein

starkes Portfolio an Unternehmen aufgebaut. In den letzten Jahren haben uns die

LetsTransport-Gründer Pushkar und Prateek überzeugt, und wir haben nun eine

langfristige Partnerschaft mit dem Ziel geschlossen, in den nächsten Jahren

einen führenden indischen Logistikplayer aufzubauen. Die Übernahme von

LetsTransport markiert einen weiteren Meilenstein für BI. Bertelsmann

Investments hat eine vergleichbare Strategie bereits mit Afya umgesetzt - dem

heute an der NASDAQ notierten größten Netzwerk medizinischer Hochschulen in

Brasilien und einem Eckpfeiler der Bertelsmann Education Group. Dies zeigt, wie

wir unsere Aktivitäten in globalen Wachstumsmärkten wie Indien nutzen, um

ausgewählte, Gründer-geführte Unternehmen mit hohem Potential zu identifizieren

und diese erfolgreich zu neuen langfristigen Geschäftsfeldern für Bertelsmann

insgesamt zu entwickeln."

Pankaj Makkar, Managing Director von Bertelsmann India Investments, ergänzt: "In

den vergangenen Jahren hat sich LetsTransport zu einem führenden Akteur im

indischen Logistikmarkt entwickelt. Mit seinem starken Gründerteam, einer

datengetriebenen Plattform und einem hoch skalierbaren Geschäftsmodell ist das

Unternehmen hervorragend positioniert, um weiterhin vom dynamischen

Wirtschaftswachstum Indiens zu profitieren. Wir freuen uns darauf, LetsTransport

in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten - nun als Teil von Bertelsmann

Next India. LetsTransport wird zudem mit anderen Portfolio-Unternehmen von

Bertelsmann und BII, darunter Shiprocket, zusammenarbeiten, um gegenseitige

Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Unsere Partnerschaft mit Shiprocket basiert

auf einer langfristigen Perspektive, und wir freuen uns darauf, die

Zusammenarbeit auch nach dem IPO des Unternehmens fortzusetzen."

Pushkar Singh, Co-Founder und CEO von LetsTransport, sagt: "Wir freuen uns sehr,

unsere langjährige Partnerschaft mit Bertelsmann Investments weiter zu

vertiefen. Seit der ersten Investition von BII Ende 2018 haben wir gemeinsam

zahlreiche wichtige Meilensteine erreicht. Der Einstieg von Bertelsmann

Investments als Mehrheitsgesellschafter wird es uns ermöglichen, unsere

Technologie und unser Netzwerk weiter auszubauen und unseren Kunden in ganz

Indien noch bessere Lösungen anzubieten."

LetsTransport ist ein schnell wachsender Marktplatz für innerstädtische

Logistiktransporte, der unabhängige Lkw-Fahrer, kleine Flottenbetreiber und

Unternehmen in ganz Indien miteinander verbindet und leistungsstarke, effiziente

sowie kostengünstige Transportlösungen anbietet. Das Unternehmen steigerte

seinen Umsatz 2025 um rund 40 Prozent, beschäftigt nahezu 500 Mitarbeitende und

ist mit 25 Niederlassungen in großen indischen Städten vertreten. LetsTransport

wird weiterhin operativ vom Gründerteam geführt, während Pankaj Makkar, Managing

Director von BII, den Vorsitz im Verwaltungsrat (Chairman of the Board) von

LetsTransport übernehmen wird.

Mit diesem Mehrheitsausbau schließt Bertelsmann Investments seine erste

strategische Akquisition in Indien ab und stärkt damit die Präsenz des Konzerns

in einem der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte weiter. Die Bertelsmann-Gruppe

ist in Indien bereits seit mehr als 40 Jahren über Penguin Random House,

Fremantle und Bertelsmann India Investments aktiv.

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten

von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der

Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI),

Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie

ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien,

Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die

unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran,

insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und

Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von

Bertelsmann Investments wurden bisher mehr als 2,0 Milliarden Euro in rund 500

innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über

sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.

Weitere Informationen unter: http://www.bertelsmann-investments.com

Über Bertelsmann India Investments

Bertelsmann India Investments (BII) wurde 2012 gegründet und ist ein

sektorunabhängiger Venture-Capital-Fonds, der Indiens nächste Generation

transformativer Unternehmensführer unterstützt. BII konzentriert sich auf

Start-ups in der frühen Wachstumsphase (Series A bis C) und kombiniert

langfristiges Kapital mit einer langfristig angelegten Wachstumspartnerschaft,

um Gründer dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen nachhaltig zu skalieren. Mit

einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 1 Milliarde US-Dollar umfasst das

Portfolio führende Innovatoren wie Shiprocket, Eruditus, Licious, Nat Habit,

LetsTransport und Orange Health Labs. Als indischer Investmentarm der

Bertelsmann-Gruppe nutzt BII die Stärke von Bertelsmann Investments (BI) - einem

der weltweit größten VC-Ökosysteme mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden

Euro in über 300 Unternehmen weltweit.

Über LetsTransport

LetsTransport wurde 2015 in Bangalore gegründet und ist heute einer der

führenden Anbieter digitaler Logistiklösungen in Indien. Die Plattform vernetzt

mehr als 250.000 Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sowie kleine Flottenbetreiber mit

Unternehmen jeder Größe. Zu den über 100 Unternehmenskunden zählen sowohl große

indische Konzerne als auch internationale Unternehmen.

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher/Communications Content Team

Kommunikation Bertelsmann Investments

Telefon: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6213855

OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA