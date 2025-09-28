OTS: Bertrandt AG / Bertrandt ist strategischer Partner von ZEISS SMT / Für ...
Bertrandt ist strategischer Partner von ZEISS SMT / Für innovative
Lösungen in der Halbleiterindustrie (FOTO)
Ehningen (ots) - Bertrandt erhält den Status "Strategic Partner" von der ZEISS
Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) im Rahmen des
Lieferantenentwicklungsprogramms SUCCESS. Die Ausweitung der Zusammenarbeit und
die Kombination des Know-hows beider Unternehmen ermöglicht die
Weiterentwicklung innovativer Technologien.
Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2025/2026 wird die langjährige
Zusammenarbeit zwischen Bertrandt und ZEISS SMT weiter intensiviert. Bertrandt
hat im Rahmen des Entwicklungsprogramms SUCCESS (Supply Chain Cooperation
Enhances SMT's Strategy) den Status "Strategic Partner" erhalten. Diese
strategische Partnerschaft steht für den erfolgreichen Transfer von
branchenfremdem Know-how in die Halbleiter Equipment Industrie und setzt neue
Maßstäbe in der Professionalisierung und Weiterentwicklung von
Zusammenarbeitsmodellen und Technologien.
"Durch die Kombination und ständige Weiterentwicklung unserer
Engineering-Kompetenz und des branchenübergreifenden Know-hows können wir die
Roadmap unseres Partners entscheidend voranbringen. Unser Vorteil ist, dass wir
skalierbare Lösungen inklusive Hardwarelieferungen anbieten. Zudem arbeiten wir
seit über 15 Jahren vertrauensvoll mit ZEISS SMT zusammen. Gemeinsam konnten wir
schon viele Produkte erfolgreich am Markt etablieren", sagt Ulrich Spiller, Head
of Technical Sales bei Bertrandt.
"Die Ernennung von Bertrandt zum strategischen Partner ist das Ergebnis einer
langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit", sagt Dr. Jaane Seehusen, Head
of Supply Chain Management ZEISS SMT. "Starke Partnerschaften und verlässliche
Lieferketten sind in unserer dynamischen und hochtechnologischen
Halbleiterindustrie entscheidend."
Die ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology deckt mit ihrem
Produktportfolio und weltweit führendem Know-how verschiedene Schlüsselprozesse
bei der Herstellung von Mikrochips ab. Zu den Produkten des Bereichs zählen
Halbleiterfertigungs-Optiken - darunter Lithographie-Optiken, Photomaskensysteme
sowie Prozesskontroll-Lösungen für die Halbleiterindustrie. Dank der ZEISS
Technologien werden Mikrochips zunehmend kleiner, leistungsfähiger,
energieeffizienter und preiswerter.
Pressekontakt:
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Julia Schmid
Corporate Communications
Mobil: +49 (0)16098628706
E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
http://www.bertrandt.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6125183
OTS: Bertrandt AG