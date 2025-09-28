OTS: Bertrandt AG / Bertrandt ist strategischer Partner von ZEISS SMT / Für ...

Bertrandt ist strategischer Partner von ZEISS SMT / Für innovative

Lösungen in der Halbleiterindustrie (FOTO)

Ehningen (ots) - Bertrandt erhält den Status "Strategic Partner" von der ZEISS

Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) im Rahmen des

Lieferantenentwicklungsprogramms SUCCESS. Die Ausweitung der Zusammenarbeit und

die Kombination des Know-hows beider Unternehmen ermöglicht die

Weiterentwicklung innovativer Technologien.

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2025/2026 wird die langjährige

Zusammenarbeit zwischen Bertrandt und ZEISS SMT weiter intensiviert. Bertrandt

hat im Rahmen des Entwicklungsprogramms SUCCESS (Supply Chain Cooperation

Enhances SMT's Strategy) den Status "Strategic Partner" erhalten. Diese

strategische Partnerschaft steht für den erfolgreichen Transfer von

branchenfremdem Know-how in die Halbleiter Equipment Industrie und setzt neue

Maßstäbe in der Professionalisierung und Weiterentwicklung von

Zusammenarbeitsmodellen und Technologien.

"Durch die Kombination und ständige Weiterentwicklung unserer

Engineering-Kompetenz und des branchenübergreifenden Know-hows können wir die

Roadmap unseres Partners entscheidend voranbringen. Unser Vorteil ist, dass wir

skalierbare Lösungen inklusive Hardwarelieferungen anbieten. Zudem arbeiten wir

seit über 15 Jahren vertrauensvoll mit ZEISS SMT zusammen. Gemeinsam konnten wir

schon viele Produkte erfolgreich am Markt etablieren", sagt Ulrich Spiller, Head

of Technical Sales bei Bertrandt.

"Die Ernennung von Bertrandt zum strategischen Partner ist das Ergebnis einer

langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit", sagt Dr. Jaane Seehusen, Head

of Supply Chain Management ZEISS SMT. "Starke Partnerschaften und verlässliche

Lieferketten sind in unserer dynamischen und hochtechnologischen

Halbleiterindustrie entscheidend."

Die ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology deckt mit ihrem

Produktportfolio und weltweit führendem Know-how verschiedene Schlüsselprozesse

bei der Herstellung von Mikrochips ab. Zu den Produkten des Bereichs zählen

Halbleiterfertigungs-Optiken - darunter Lithographie-Optiken, Photomaskensysteme

sowie Prozesskontroll-Lösungen für die Halbleiterindustrie. Dank der ZEISS

Technologien werden Mikrochips zunehmend kleiner, leistungsfähiger,

energieeffizienter und preiswerter.

