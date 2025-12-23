OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe gewinnt DECATHLON ...
Bikeleasing-Gruppe gewinnt DECATHLON PULSE als strategischen Partner /
Gemeinsamer Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Internationalisierung
Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe, einer der führenden Anbieter für
Mitarbeiter-Benefits und Dienstrad-Leasing im deutschsprachigen Raum, wird im
Rahmen einer Mehrheitsbeteiligung Teil von DECATHLON PULSE. Die
hundertprozentige Tochtergesellschaft der renommierten Sportmarke DECATHLON wird
die Anteile der Brockhaus Technologies AG übernehmen. Mit diesem Schritt schafft
die Bikeleasing-Gruppe eine starke Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum
sowie die gezielte internationale Expansion seines erfolgreichen
Dienstrad-Leasingmodells und der Multibenefit-Strategie. Die Transaktion steht
weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller aufsichtsrechtlichen
Anforderungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Brockhaus Technologies.
Der Verkauf der Anteile durch Brockhaus Technologies erfolgt nach einer
mehrjährigen Wachstumsphase, in der Bikeleasing wesentliche Meilensteine
erreicht hat. Mit DECATHLON PULSE und DECATHLON insgesamt wird das Unternehmen
einen Partner mit umfassender Branchenerfahrung und einem breiten Netzwerk
gewinnen, der die Vision nachhaltige Mobilität und Mitarbeiter-Benefits leicht
zugänglich zu machen, teilt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen den
Wachstumskurs fortsetzen und neue Märkte erschließen.
Management und Marken bleiben unverändert bestehen
Im Zuge der Transaktion, deren Abschluss in der ersten Jahreshälfte 2026
erwartet wird, erwirbt DECATHLON PULSE 65 % der Bikeleasing-Gruppe. Die
Unternehmensgruppe bleibt als solche mit ihren eigenständigen Marken Probonio,
Bike2Future, Lesora und Bikeleasing bestehen.
Das bestehende Managementteam, darunter die Gründer von Bikeleasing, Bastian
Krause und Paul Sinizin, wird das Unternehmen weiterhin leiten und für die
strategische Ausrichtung und das operative Geschäft verantwortlich bleiben.
Für Kundinnen und Kunden, den Fachhandel und die Mitarbeitenden bedeutet dies
Kontinuität, Verlässlichkeit und Weiterentwicklung der bewährten Zusammenarbeit.
Internationalisierung fest im Blick
Die Partnerschaft mit DECATHLON PULSE als Teil der weltweit führenden Sportmarke
DECATHLON eröffnet neue strategische Möglichkeiten für Bikeleasing. Insbesondere
der Zugang zu internationalen Märkten, umfangreiche Branchenkontakte sowie eine
starke globale Infrastruktur schaffen ideale Voraussetzungen, um das Angebot für
Dienstrad-Leasing und Mitarbeiter-Benefits über die bisherigen Märkte hinaus
erfolgreich zu etablieren.
"Mit DECATHLON PULSE als starkem Partner an unserer Seite beschleunigen wir
unsere langfristige Wachstumsstrategie und erschließen neues internationales
Potenzial, ohne unsere Identität und unternehmerische Kultur aufzugeben",
erklärt Bastian Krause, Chief Executive Officer der Bikeleasing-Gruppe.
"Wir freuen uns, das Bikeleasing-Team bei DECATHLON PULSE willkommen zu heißen.
Unsere Mission ist es, langfristige Beziehungen zu wegweisenden Unternehmen
aufzubauen, die unsere Vision und Werte teilen. Bikeleasing hat im Bereich
nachhaltige Mobilität starkes Wachstum und Innovation bewiesen", sagt Franck
Vigo, Chief Executive Officer von DECATHLON PULSE.
Die Bikeleasing-Gruppe sieht sich mit dem neuen Gesellschafter hervorragend
aufgestellt, um Innovationen voranzutreiben, neue Zielgruppen zu erreichen,
nachhaltig zu wachsen und den Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende weiter
zu steigern.
Über die Bikeleasing-Gruppe
Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige
Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit
2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für
Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote.
Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen
Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken
Bikeleasing-Service (https://bikeleasing.de) (Deutschland und Österreich),
Probonio (https://probonio.de) (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE
(https://bike2future.de) und Lesora (https://lesora.de).
Über DECATHLON PULSE
DECATHLON PULSE ist die Investment- und Startup-Einheit von DECATHLON, die
darauf ausgerichtet ist, neue langfristige Wachstumsmotoren zu schaffen und die
Ambition von DECATHLON zu beschleunigen, Sport und Wohlbefinden für alle
zugänglich zu machen. Als unabhängige Einheit innerhalb von DECATHLON baut,
investiert und akquiriert DECATHLON PULSE zukunftsorientierte Unternehmen, die
die strategischen Ziele der DECATHLON Gruppe ergänzen und das globale
Sport-Ökosystem gestalten. Für das Gute. Mehr News:
http://www.decathlonpulse.com
