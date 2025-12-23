OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe gewinnt DECATHLON ...

Bikeleasing-Gruppe gewinnt DECATHLON PULSE als strategischen Partner /

Gemeinsamer Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Internationalisierung

(FOTO)

Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe, einer der führenden Anbieter für

Mitarbeiter-Benefits und Dienstrad-Leasing im deutschsprachigen Raum, wird im

Rahmen einer Mehrheitsbeteiligung Teil von DECATHLON PULSE. Die

hundertprozentige Tochtergesellschaft der renommierten Sportmarke DECATHLON wird

die Anteile der Brockhaus Technologies AG übernehmen. Mit diesem Schritt schafft

die Bikeleasing-Gruppe eine starke Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum

sowie die gezielte internationale Expansion seines erfolgreichen

Dienstrad-Leasingmodells und der Multibenefit-Strategie. Die Transaktion steht

weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller aufsichtsrechtlichen

Anforderungen sowie der Zustimmung der Aktionäre von Brockhaus Technologies.

Der Verkauf der Anteile durch Brockhaus Technologies erfolgt nach einer

mehrjährigen Wachstumsphase, in der Bikeleasing wesentliche Meilensteine

erreicht hat. Mit DECATHLON PULSE und DECATHLON insgesamt wird das Unternehmen

einen Partner mit umfassender Branchenerfahrung und einem breiten Netzwerk

gewinnen, der die Vision nachhaltige Mobilität und Mitarbeiter-Benefits leicht

zugänglich zu machen, teilt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen den

Wachstumskurs fortsetzen und neue Märkte erschließen.

Management und Marken bleiben unverändert bestehen

Im Zuge der Transaktion, deren Abschluss in der ersten Jahreshälfte 2026

erwartet wird, erwirbt DECATHLON PULSE 65 % der Bikeleasing-Gruppe. Die

Unternehmensgruppe bleibt als solche mit ihren eigenständigen Marken Probonio,

Bike2Future, Lesora und Bikeleasing bestehen.

Das bestehende Managementteam, darunter die Gründer von Bikeleasing, Bastian

Krause und Paul Sinizin, wird das Unternehmen weiterhin leiten und für die

strategische Ausrichtung und das operative Geschäft verantwortlich bleiben.

Für Kundinnen und Kunden, den Fachhandel und die Mitarbeitenden bedeutet dies

Kontinuität, Verlässlichkeit und Weiterentwicklung der bewährten Zusammenarbeit.

Internationalisierung fest im Blick

Die Partnerschaft mit DECATHLON PULSE als Teil der weltweit führenden Sportmarke

DECATHLON eröffnet neue strategische Möglichkeiten für Bikeleasing. Insbesondere

der Zugang zu internationalen Märkten, umfangreiche Branchenkontakte sowie eine

starke globale Infrastruktur schaffen ideale Voraussetzungen, um das Angebot für

Dienstrad-Leasing und Mitarbeiter-Benefits über die bisherigen Märkte hinaus

erfolgreich zu etablieren.

"Mit DECATHLON PULSE als starkem Partner an unserer Seite beschleunigen wir

unsere langfristige Wachstumsstrategie und erschließen neues internationales

Potenzial, ohne unsere Identität und unternehmerische Kultur aufzugeben",

erklärt Bastian Krause, Chief Executive Officer der Bikeleasing-Gruppe.

"Wir freuen uns, das Bikeleasing-Team bei DECATHLON PULSE willkommen zu heißen.

Unsere Mission ist es, langfristige Beziehungen zu wegweisenden Unternehmen

aufzubauen, die unsere Vision und Werte teilen. Bikeleasing hat im Bereich

nachhaltige Mobilität starkes Wachstum und Innovation bewiesen", sagt Franck

Vigo, Chief Executive Officer von DECATHLON PULSE.

Die Bikeleasing-Gruppe sieht sich mit dem neuen Gesellschafter hervorragend

aufgestellt, um Innovationen voranzutreiben, neue Zielgruppen zu erreichen,

nachhaltig zu wachsen und den Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende weiter

zu steigern.

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige

Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit

2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für

Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote.

Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen

Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken

Bikeleasing-Service (https://bikeleasing.de) (Deutschland und Österreich),

Probonio (https://probonio.de) (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE

(https://bike2future.de) und Lesora (https://lesora.de).

Über DECATHLON PULSE

DECATHLON PULSE ist die Investment- und Startup-Einheit von DECATHLON, die

darauf ausgerichtet ist, neue langfristige Wachstumsmotoren zu schaffen und die

Ambition von DECATHLON zu beschleunigen, Sport und Wohlbefinden für alle

zugänglich zu machen. Als unabhängige Einheit innerhalb von DECATHLON baut,

investiert und akquiriert DECATHLON PULSE zukunftsorientierte Unternehmen, die

die strategischen Ziele der DECATHLON Gruppe ergänzen und das globale

Sport-Ökosystem gestalten. Für das Gute. Mehr News:

http://www.decathlonpulse.com

