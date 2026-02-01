OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias planen ...
Boerse Stuttgart Digital und tradias planen Zusammenschluss zu
europäischem Krypto-Champion
Stuttgart (ots) - Voll regulierter One-Stop-Shop für Krypto-Infrastruktur //
Gemeinsames Management-Team von Boerse Stuttgart Digital und tradias vorgesehen
// Boerse Stuttgart Digital und tradias wollen unter dem Dach der Boerse
Stuttgart Group europäische Führungsposition im Digital- und Kryptogeschäft
ausbauen
Die führenden europäischen Krypto-Infrastrukturanbieter Boerse Stuttgart Digital
und tradias wollen sich zusammenschließen. Boerse Stuttgart Digital betreibt das
größte Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen, tradias ist ein
führendes europäisches Krypto-Handelshaus. Durch den geplanten Zusammenschluss
entsteht ein voll regulierter europäischer Krypto-Champion, der die gesamte
Wertschöpfungskette von Brokerage, Handel, Verwahrung, Staking und tokenisierten
Assets abdeckt. Die neu formierte Einheit der Boerse Stuttgart Group wird rund
300 Mitarbeiter umfassen und soll künftig durch ein gemeinsames Management-Team
von Boerse Stuttgart Digital und tradias mit Hauptsitzen in Frankfurt und
Stuttgart geführt werden.
Mit ihrem schnellen Wachstum und ihren komplementären Angeboten ergänzen sich
Boerse Stuttgart Digital und tradias exzellent. So verfügt Boerse Stuttgart
Digital über einen regulierten Krypto-Broker, eine regulierte Krypto-Börse und
einen MiCAR-lizensierten Kryptoverwahrer. Zu den institutionellen Kunden zählen
die Großbank Intesa Sanpaolo in Italien sowie die DZ Bank mit der
genossenschaftlichen Finanzgruppe und die DekaBank mit ihrem Krypto-Angebot für
die Sparkassen - die beiden größten Retail-Bankengruppen in Deutschland. tradias
ist ebenfalls europaweit aktiv, hat herausragende Expertise in Handel und
Market-Making und bringt ein Kundenportfolio mit führenden Online-Brokern wie
flatexDEGIRO, international tätigen Neobrokern wie Trade Republic, Service
Providern wie der dwpbank und staatlichen Institutionen ein. Künftig wollen
Boerse Stuttgart Digital und tradias ihre Stärken in einem One-Stop-Shop für
europäische Finanzinstitute bündeln, die ihren Kunden einen sicheren und voll
regulierten Zugang zu Kryptowährungen bieten oder selbst im Kryptomarkt aktiv
sein möchten.
"Mit dem geplanten Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias
treibt die Boerse Stuttgart Group die Entwicklung und Konsolidierung des
europäischen Kryptomarkts voran. Als zuverlässiger und vertrauenswürdiger
Krypto-Infrastrukturpartner werden wir künftig eine Vielzahl großer
Finanzinstitute in Europa betreuen. Damit wollen wir die Weichen für weiteres
Wachstum stellen und unsere europäische Führungsposition im Digital- und
Kryptogeschäft ausbauen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart
Group.
Christopher Beck, Founder der tradias: "Wir haben in den vergangenen Jahren eine
starke Wachstumsdynamik aufgebaut. Mit dem Zusammenschluss mit Boerse Stuttgart
Digital gehen wir nun den nächsten konsequenten Schritt in unserer
Unternehmensentwicklung."
Michael Reinhard, CEO der tradias: "Gemeinsam vereinen wir die komplette
Wertschöpfungskette für digitale Assets und schaffen einen neuen europäischen
Champion mit deutlich größerer Reichweite, strategischer Tiefe und
Gestaltungskraft für die weitere Marktkonsolidierung."
Der Zusammenschluss soll, vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses der
Verhandlungen sowie der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, in der zweiten
Jahreshälfte 2026 vollzogen sein.
