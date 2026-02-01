OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital und tradias planen ...

Boerse Stuttgart Digital und tradias planen Zusammenschluss zu

europäischem Krypto-Champion

Wer­bung Wer­bung

Stuttgart (ots) - Voll regulierter One-Stop-Shop für Krypto-Infrastruktur //

Gemeinsames Management-Team von Boerse Stuttgart Digital und tradias vorgesehen

// Boerse Stuttgart Digital und tradias wollen unter dem Dach der Boerse

Stuttgart Group europäische Führungsposition im Digital- und Kryptogeschäft

ausbauen

Die führenden europäischen Krypto-Infrastrukturanbieter Boerse Stuttgart Digital

und tradias wollen sich zusammenschließen. Boerse Stuttgart Digital betreibt das

Wer­bung Wer­bung

größte Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen, tradias ist ein

führendes europäisches Krypto-Handelshaus. Durch den geplanten Zusammenschluss

entsteht ein voll regulierter europäischer Krypto-Champion, der die gesamte

Wertschöpfungskette von Brokerage, Handel, Verwahrung, Staking und tokenisierten

Assets abdeckt. Die neu formierte Einheit der Boerse Stuttgart Group wird rund

300 Mitarbeiter umfassen und soll künftig durch ein gemeinsames Management-Team

Wer­bung Wer­bung

von Boerse Stuttgart Digital und tradias mit Hauptsitzen in Frankfurt und

Stuttgart geführt werden.

Mit ihrem schnellen Wachstum und ihren komplementären Angeboten ergänzen sich

Boerse Stuttgart Digital und tradias exzellent. So verfügt Boerse Stuttgart

Digital über einen regulierten Krypto-Broker, eine regulierte Krypto-Börse und

einen MiCAR-lizensierten Kryptoverwahrer. Zu den institutionellen Kunden zählen

die Großbank Intesa Sanpaolo in Italien sowie die DZ Bank mit der

genossenschaftlichen Finanzgruppe und die DekaBank mit ihrem Krypto-Angebot für

die Sparkassen - die beiden größten Retail-Bankengruppen in Deutschland. tradias

ist ebenfalls europaweit aktiv, hat herausragende Expertise in Handel und

Market-Making und bringt ein Kundenportfolio mit führenden Online-Brokern wie

flatexDEGIRO, international tätigen Neobrokern wie Trade Republic, Service

Providern wie der dwpbank und staatlichen Institutionen ein. Künftig wollen

Boerse Stuttgart Digital und tradias ihre Stärken in einem One-Stop-Shop für

europäische Finanzinstitute bündeln, die ihren Kunden einen sicheren und voll

regulierten Zugang zu Kryptowährungen bieten oder selbst im Kryptomarkt aktiv

sein möchten.

"Mit dem geplanten Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias

treibt die Boerse Stuttgart Group die Entwicklung und Konsolidierung des

europäischen Kryptomarkts voran. Als zuverlässiger und vertrauenswürdiger

Krypto-Infrastrukturpartner werden wir künftig eine Vielzahl großer

Finanzinstitute in Europa betreuen. Damit wollen wir die Weichen für weiteres

Wachstum stellen und unsere europäische Führungsposition im Digital- und

Kryptogeschäft ausbauen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart

Group.

Christopher Beck, Founder der tradias: "Wir haben in den vergangenen Jahren eine

starke Wachstumsdynamik aufgebaut. Mit dem Zusammenschluss mit Boerse Stuttgart

Digital gehen wir nun den nächsten konsequenten Schritt in unserer

Unternehmensentwicklung."

Michael Reinhard, CEO der tradias: "Gemeinsam vereinen wir die komplette

Wertschöpfungskette für digitale Assets und schaffen einen neuen europäischen

Champion mit deutlich größerer Reichweite, strategischer Tiefe und

Gestaltungskraft für die weitere Marktkonsolidierung."

Der Zusammenschluss soll, vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses der

Verhandlungen sowie der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, in der zweiten

Jahreshälfte 2026 vollzogen sein.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Group

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://group.boerse-stuttgart.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6216186

OTS: Börse Stuttgart