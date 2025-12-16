OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council ...

Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council vor:

Internationale Top-Entscheider unterstreichen Ambitionen der Gruppe

Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat heute ihren neuen,

international besetzten Advisory Council vorgestellt. Sechs internationale

Top-Entscheider werden ab sofort mit ihrer Erfahrung, ihrer unabhängigen

Perspektive und ihren weitreichenden globalen Netzwerken die ambitionierte

Wachstumsstrategie der sechstgrößten Börsengruppe Europas begleiten.

Die Mitglieder des neuen Advisory Councils sind: Massimo Giordano (Senior

Partner und ehem. Managing Partner Europe, McKinsey & Company), Enrico Letta

(Präsident Jacques Delors Institute; ehem. italienischer Ministerpräsident),

Sylvie Matherat (Aufsichtsrätin; ehem. Mitglied des Vorstands Deutsche Bank),

Fleur Pellerin (CEO, Korelya Capital; ehem. französische Ministerin für Kultur

und Kommunikation), Prof. Dr. Axel Weber (Präsident Center for Financial

Studies; ehem. Präsident Deutsche Bundesbank; ehem. Verwaltungsratspräsident der

UBS) und Ron Zuckerman (internationaler Tech-Investor und Gründer).

Das neue Gremium unterstreicht die europäischen Wachstumsambitionen der Boerse

Stuttgart Group. Es dient der Diskussion von zentralen Zukunftstrends und daraus

resultierenden Opportunitäten für die Boerse Stuttgart Group und wird

wesentliche strategische Impulse für das Top-Management der Börsengruppe

liefern.

"Mit dem Advisory Council setzen wir ein weiteres wichtiges Signal. Wir

verfolgen eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wollen aktiv zur Stärkung

und Digitalisierung des europäischen Kapitalmarkts beitragen. Die Namen, der

Mitglieder des Councils sprechen für sich - es sind internationale

Top-Entscheider und Persönlichkeiten mit einem beeindruckenden Track Record. Sie

werden uns dabei unterstützen, unser klassisches Kapitalmarkt- und unser

Digitalgeschäft europaweit weiterzuentwickeln - entsprechend unserer Vision

'European investors deserve better'. Ich freue mich persönlich sehr auf die

Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse

Stuttgart Group.

So kommentieren die neuen Mitglieder des Advisory Councils ihre Berufung:

Prof. Dr. Axel Weber: "Europa braucht einen starken, innovativen und stabil

regulierten Kapitalmarkt, wenn es im globalen Wettbewerb und in einer zunehmend

geopolitisch angespannten Welt bestehen will. Die Boerse Stuttgart Group nimmt

hier mit ihrer regulierten Infrastruktur im Kapitalmarkt- und Digitalgeschäft

eine wichtige Vorreiterrolle in Europa ein. Ich freue mich, diese Entwicklung im

Advisory Council begleiten zu können."

Enrico Letta: "Der europäische Kapitalmarkt kann ein wichtiger Motor für

Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Wohlstand für die Europäer sein - aber

nur, wenn wir die Spar- und Investitionsunion Wirklichkeit werden lassen. Die

Boerse Stuttgart Group ist eine wirklich europäische Gruppe und steht bereit, um

ihren Beitrag zu leisten."

Massimo Giordano: "Leistungsstarke Kapitalmärkte sind entscheidend für die

zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas. Die Boerse Stuttgart

Group ist Teil einer innovativen und digitalen europäischen Marktinfrastruktur -

und ich freue mich, ihrem Advisory Council beizutreten und ihre Strategie und

Wachstumsambitionen in Europa zu unterstützen."

Sylvie Matherat: "Ich freue mich, dem Advisory Council der Boerse Stuttgart

Group als Kreis von erfahrenen Fachleuten beizutreten und die Gruppe in einer

Zeit rasanter Innovationen auf den traditionellen Kapitalmärkten und im

digitalen Geschäft bei ihren europäischen Wachstumsambitionen zu unterstützen."

Fleur Pellerin: "Ich bin begeistert, dem Advisory Council der Boerse Stuttgart

Group beizutreten, wo ich meine Perspektive an der Schnittstelle von Finanzen,

Technologie und Regulierung einbringen werde. Ich freue mich darauf, zur mutigen

Innovationsagenda der Gruppe beizutragen und ihre Ambitionen in der sich schnell

entwickelnden europäischen Kapitalmarktlandschaft zu begleiten."

Ron Zuckerman: "Die Boerse Stuttgart Gruppe steht für Innovation und

Unternehmertum - Themen, die mir am Herzen liegen. Ich freue mich darauf, das

Team auf seinem internationalen Wachstumspfad zu unterstützen."

Weitere Informationen zum Advisory Council der Boerse Stuttgart Group:

https://group.boerse-stuttgart.com/de/advisory-council/

