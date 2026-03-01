OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL sichert Alterric ...
DAL sichert Alterric Finanzierung für Windpark Bingen
Mainz (ots) -
- Finanzierung durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium aus drei
regionalen Sparkassen und der DAL/Deutsche Leasing Finance
- Windpark verfügt über Gesamtleistung von 33,6 MW und erzeugt Strom zur
Versorgung von rund 20.000 Haushalten
- Errichtung von acht Windenergieanlagen stärkt Ausbau erneuerbarer Energien in
Süddeutschland
Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) arrangiert die Finanzierung des vom
Energieparkbetreiber Alterric betriebenen Windparks Bingen im Landkreis
Sigmaringen. Die Finanzierung erfolgt durch ein von der DAL arrangiertes
Bankenkonsortium, bestehend aus der DAL/Deutsche Leasing Finance, Kreissparkasse
Ludwigsburg, der Sparkasse Pforzheim Calw und der Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen. Der Windpark verfügt über eine Gesamtleistung von 33,6 MW.
Die erzeugte Energiemenge der Anlage deckt den Jahresverbrauch von etwa 20.000
Haushalten. Der Netzanschluss ist bereits im Januar 2026 erfolgt.
Darlehen und Fördermittel
Der Finanzierungsstruktur liegt eine genehmigte EEG-Vergütung mit einer Laufzeit
von 20 Jahren zugrunde. Sie kombiniert zinsgünstige Fördermittel mit
langfristigen Bankkrediten.
"Durch unsere langjährige Erfahrung als Spezialist in der Strukturierung von
Finanzierungen für Erneuerbare-Energie-Anlagen haben wir die Finanzierung mit
einer Kombination von Fördermitteln der KfW und Sparkassendarlehen optimal auf
die Anforderungen von Alterric und unseren Finanzierungspartnern aus dem
Sparkassen-Verbund zuschneiden können", erläutert DAL-Geschäftsführer Dr. Peer
Günzel.
63 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien
Mit einer jährlichen Stromproduktion von ca. 63 Gigawattstunden (GWh) trägt der
Windpark Bingen maßgeblich zur Energiewende bei und stärkt die Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien in Süddeutschland.
Der Windpark besteht aus insgesamt acht Windenergieanlagen. Mit einem
Rotordurchmesser von knapp 140 Metern erreichen die Anlagen eine Gesamthöhe von
rund 230 Metern. Die Auslegung ist auf einen effizienten Betrieb an
Binnenlandstandorten ausgerichtet und ermöglicht auch bei mittleren
Windgeschwindigkeiten eine kontinuierliche Stromerzeugung.
Alterric gehört mit einem Bestandsportfolio von 2.400 Megawatt zu den größten
Grünstromerzeugern in Zentraleuropa. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine
Projektpipeline von 10.000 Megawatt, die allein oder gemeinsam mit Partnern
entwickelt werden.
Über die DAL
Die DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro
Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen,
assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen
ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken
und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die
Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten
europäischen Ländern. Gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH ist die
DAL Teil der Deutsche Leasing Gruppe.
Pressekontakt:
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Pressesprecher
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