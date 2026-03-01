OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL sichert Alterric ...

DAL sichert Alterric Finanzierung für Windpark Bingen

Mainz (ots) -

- Finanzierung durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium aus drei

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regionalen Sparkassen und der DAL/Deutsche Leasing Finance

- Windpark verfügt über Gesamtleistung von 33,6 MW und erzeugt Strom zur

Versorgung von rund 20.000 Haushalten

- Errichtung von acht Windenergieanlagen stärkt Ausbau erneuerbarer Energien in

Süddeutschland

Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) arrangiert die Finanzierung des vom

Energieparkbetreiber Alterric betriebenen Windparks Bingen im Landkreis

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Sigmaringen. Die Finanzierung erfolgt durch ein von der DAL arrangiertes

Bankenkonsortium, bestehend aus der DAL/Deutsche Leasing Finance, Kreissparkasse

Ludwigsburg, der Sparkasse Pforzheim Calw und der Kreissparkasse

Esslingen-Nürtingen. Der Windpark verfügt über eine Gesamtleistung von 33,6 MW.

Die erzeugte Energiemenge der Anlage deckt den Jahresverbrauch von etwa 20.000

Haushalten. Der Netzanschluss ist bereits im Januar 2026 erfolgt.

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Darlehen und Fördermittel

Der Finanzierungsstruktur liegt eine genehmigte EEG-Vergütung mit einer Laufzeit

von 20 Jahren zugrunde. Sie kombiniert zinsgünstige Fördermittel mit

langfristigen Bankkrediten.

"Durch unsere langjährige Erfahrung als Spezialist in der Strukturierung von

Finanzierungen für Erneuerbare-Energie-Anlagen haben wir die Finanzierung mit

einer Kombination von Fördermitteln der KfW und Sparkassendarlehen optimal auf

die Anforderungen von Alterric und unseren Finanzierungspartnern aus dem

Sparkassen-Verbund zuschneiden können", erläutert DAL-Geschäftsführer Dr. Peer

Günzel.

63 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien

Mit einer jährlichen Stromproduktion von ca. 63 Gigawattstunden (GWh) trägt der

Windpark Bingen maßgeblich zur Energiewende bei und stärkt die Stromerzeugung

aus erneuerbaren Energien in Süddeutschland.

Der Windpark besteht aus insgesamt acht Windenergieanlagen. Mit einem

Rotordurchmesser von knapp 140 Metern erreichen die Anlagen eine Gesamthöhe von

rund 230 Metern. Die Auslegung ist auf einen effizienten Betrieb an

Binnenlandstandorten ausgerichtet und ermöglicht auch bei mittleren

Windgeschwindigkeiten eine kontinuierliche Stromerzeugung.

Alterric gehört mit einem Bestandsportfolio von 2.400 Megawatt zu den größten

Grünstromerzeugern in Zentraleuropa. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine

Projektpipeline von 10.000 Megawatt, die allein oder gemeinsam mit Partnern

entwickelt werden.

Über die DAL

Die DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro

Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen,

assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen

ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken

und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die

Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten

europäischen Ländern. Gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH ist die

DAL Teil der Deutsche Leasing Gruppe.

Pressekontakt:

Michael Schorling

Pressesprecher

Telefon: +49 6131 804-1100

E-Mail: mailto:m.schorling@dal.de

Yannick Houdard

Referent Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 6131 8041107

E-Mail: mailto:y.houdard@dal.de

DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG

Emy-Roeder-Straße 2

55129 Mainz

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/6241050

OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG