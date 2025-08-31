OTS: DERTOUR / Kauf vollzogen: DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan ...
Kauf vollzogen: DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group,
ausgenommen Interhome
Köln/Frankfurt (ots) - Pauschal-, Städte- und Rundreisen von vtours erweitern
Portfolio von DERTOUR Deutschland. Sabine Jordan-Glaab bleibt vtours CEO.
Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Hotelplan Group
durch die DERTOUR Group freigegeben haben, hat die DERTOUR Group den Kauf von
vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group vollzogen. Dies umfasst den
Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und
Großbritannien. Ausgenommen ist die Ferienhausspezialistin Interhome, die von
der HomeToGo Group übernommen wird. Damit gehören die beliebten und
traditionsreichen Reisemarken der Hotelplan-Group ab sofort zum touristischen
Verbund der DERTOUR Group. Die DERTOUR Group ist heute bereits mit über 180
Unternehmen und rund 13.000 Mitarbeitenden in 16 Quellmärkten vertreten.
"Der Zusammenschluss ist nach langen Monaten intensiver Vorbereitung nun
rechtlich vollzogen. Wir danken allen beteiligten Teams, die mit viel Engagement
daran gearbeitet haben, diesen Schritt möglich zu machen. Wir freuen uns sehr,
die Kolleginnen und Kollegen der Hotelplan Group herzlich in der DERTOUR Group
willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir nun als Team zusammenwachsen. Diese
Phase gehen wir mit viel Energie und klarer Vision für weiteres profitables
Wachstum an", sagt Christoph Debus, CEO DERTOUR Group. "Unser Fokus liegt auf
den individuellen Bedürfnissen von Reisenden in den jeweiligen Märkten, die wir
mit noch vielfältigeren Angeboten begeistern möchten. Gleichzeitig gilt unser
Versprechen, dass wir den hohen Service nahtlos weiter gewährleisten. Als
international renommierter Reiseanbieter und Tochterunternehmen der
genossenschaftlich organisierten REWE Group stehen wir für hohe Verlässlichkeit,
Exzellenz und Professionalität."
"Die vtours Pauschal-, Städte- und Rundreisen werden das DERTOUR-Portfolio ab
sofort erweitern und auch die Bandbreite an Angeboten für Vertriebspartner
erhöhen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen in Aschaffenburg, die als Pioniere in der dynamischen Paketierung
bekannt sind", so Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group.
Kontinuität für Gäste und Vertriebspartner
Für Kundinnen und Kunden der Hotelplan Group hat der Vollzug der Übernahme
keinerlei Auswirkungen: Die Angebote der beliebten Marken bleiben erhalten und
werden zukünftig weiterentwickelt, alle gebuchten Reisen werden wie geplant
durchgeführt und sämtliche Angebote sind für jeden gewünschten Reisetermin
buchbar. Die Reisebüros in den jeweiligen Ländern werden weitergeführt. "Unser
Bekenntnis zur persönlichen Beratung und dem Filialgeschäft steht", betont Dr.
Ingo Burmester.
Neue Angebote schnell erlebbar machen
Die Vorteile des Zusammenschlusses sollen für Gäste möglichst schnell erlebbar
sein. Grundlage dafür ist die Einführung einer gemeinsamen technologischen
Plattform, von der auch die Hotelplan-Marken profitieren werden. Entsprechend
hohe Priorität hat die IT-Migration und der Anschluss an gemeinsame Systeme.
"Vor dem Hintergrund eines intensiven Wettbewerbs im Markt ist die eng verzahnte
Zusammenarbeit entscheidend. Die Systemintegration, allen voran das gemeinsame
Produktions- und Buchungssystem, haben hohe Priorität und sind wesentliche
Grundlage und Treiber für ein echtes Miteinander. Wir wollen als ein Team
agieren. So können wir gemeinschaftlich von Skaleneffekten profitieren und
unsere Angebote für unsere Gäste weiter verbessern - sei es durch exklusiv
angebotene Reisen oder auch gemeinsame Marketingaktionen", so Dr. Ingo
Burmester.
Integration setzt auf enge Zusammenarbeit der Länderorganisationen
Damit beginnt das schrittweise Zusammenführen der Strukturen und Abläufe beider
Organisationen. Die operativen Geschäftseinheiten in der Schweiz werden der
DERTOUR Suisse zugeordnet, jene in Deutschland der DERTOUR Deutschland und die
in Großbritannien ansässigen der DERTOUR UK. Die Gruppenfunktionen der Hotelplan
Group werden in die DERTOUR Suisse integriert. Dadurch wird sichergestellt, dass
die länderspezifischen Bedürfnisse und Präferenzen von Reisenden auch zukünftig
in den Fokus gestellt werden. Ziel ist es, die lokale Bindung und Zufriedenheit
der Gäste weiter zu erhöhen. Damit folgt die DERTOUR Group ihrer bewährten
Strategie, auf starke lokale Marken zu setzen.
Hotelplan Group Management geht in neue Länderstruktur über
Mit dem Vollzug des Kaufs werden auch die Managementverantwortlichkeiten neu
aufgestellt und die Aufgaben der Konzernleitung werden neu dezentral
organisiert. Laura Meyer hat vor diesem Hintergrund entschieden, ihren
beruflichen Weg außerhalb des Unternehmens fortzusetzen und schließt ihre Rolle
als Hotelplan Group CEO zum 30. September 2025 ab. Der langjährige CFO und
stellvertretende CEO der Hotelplan Group, Markus Glesti, wird als Managing
Director Hotelplan Group und Business Travel in den nächsten zwölf Monaten die
Integration der Hotelplan Group in die jeweiligen Ländergesellschaften leiten
und einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Markus Glesti ist zudem Mitglied
des neuen Schweizer Management Teams, das zu gleichen Teilen aus
Führungspersonen der Hotelplan Group und DERTOUR Suisse besteht und von
Stephanie Schulze zur Wiesch, CEO DERTOUR Suisse, geleitet wird. In Deutschland
wird Sabine Jordan-Glaab als CEO vtours weiterhin führen und berichtet zukünftig
an Mark Tantz, operativer Geschäftsführer von DERTOUR Deutschland. Die
Konzernleitungsmitglieder Torge Petersen, COO Volume Tour Operating Hotelplan
Group, Nicole Pfammatter, CEO Hotelplan Suisse, sowie Joe Ponte, CEO Hotelplan
UK, werden das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September verlassen.
"Wir danken Laura Meyer und allen Mitgliedern des Executive Boards der Hotelplan
Group sehr herzlich für ihr außergewöhnliches Engagement in den vergangenen
Monaten. Wir durften sie als ein starkes Führungsteam erleben, das sich mit
hohem persönlichem Engagement für die Hotelplan Group und ihre Mitarbeitenden
engagiert hat. Gemeinsam haben sie die Organisation durch die lange und
herausfordernde Phase des Verkaufs souverän geleitet", betont Christoph Debus.
"Wir freuen uns ganz besonders über die Kolleginnen und Kollegen der
Konzernleitung, die mit viel Motivation und Begeisterung jetzt unsere gemeinsame
Zukunft als Team gestalten wollen." Mit Blick auf die deutsche Organisation
ergänzt Debus: "Unser herzlicher Dank gilt ebenso Torge Petersen, der vtours in
den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. Für seine nächsten Schritte
wünschen wir ihm alles Gute."
"Ich bin sehr stolz darauf, auf was wir in den vergangenen Jahren als Team
gemeinsam bewegt haben: Wir haben unser Volumengeschäft in Deutschland und der
Schweiz profitabel ausgebaut und die Digitalisierung maßgeblich vorangetrieben -
mit dem klaren Ziel, unseren Kundinnen und Kunden noch bessere Angebote zu
machen. Damit haben wir ein starkes Fundament geschaffen, auf dem die DERTOUR
Group künftig noch vielfältigere und attraktivere Reiseangebote entwickeln
wird", so Torge Petersen.
DERTOUR Deutschland und vtours bündeln Stärken
"DERTOUR Deutschland startet mit großem Engagement in die Phase des
Zusammenwachsens mit vtours. Dabei können wir auf gemeinsamen Werten aufbauen.
vtours ergänzt das Portfolio von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und
Meiers Weltreisen optimal; mit vfly kommt außerdem eine Marke in unser
Portfolio, unter der Nur-Flug-Angebote verkauft werden", erklärt Ingo Burmester
und betont: "Wichtig ist uns, dass vtours seine Identität behält. Deshalb werden
wir die Gesellschaft mit ihren etablierten Marken ebenso erhalten wie den
Standort Aschaffenburg. Und wir freuen uns sehr, dass Sabine Jordan-Glaab als
CEO weiterhin Kontinuität gewährleistet."
Sabine Jordan-Glaab, CEO vtours, ergänzt: "Die DERTOUR Group und vtours
verbindet bereits jetzt ein gemeinsames Ziel: Für unsere Gäste ein einzigartiges
Urlaubserlebnis zu schaffen. Wir freuen uns darauf, die Marke vtours gemeinsam
mit DERTOUR mit neuen Ideen und Technologien weiterzuentwickeln. Gleichzeitig
sehen wir großes Potenzial darin, voneinander zu lernen und unsere Stärken zu
bündeln, um innovative Lösungen zu schaffen und unsere Marktposition nachhaltig
zu stärken. Wir sind überzeugt, dass dies nicht nur unseren Gästen zugutekommt,
sondern auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Perspektiven und
Entwicklungsmöglichkeiten bietet."
Alle Pressemeldungen (https://www.dertour-group.com/presse/) und weitere
Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter http://www.dertour-group.com.
Hintergrund:
Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers
Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der
Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen,
Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. DERTOUR
Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.
Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt
zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group
gehören über 180 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeitende in 16
europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer
Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die
Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop
Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000
Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und
Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das
Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für
ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31
Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis
zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf
http://www.dertour-group.com/.
Pressekontakt:
Unternehmenskommunikation
t: +49 69 9588-8000
mailto:presse@dertour.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50596/6106706
OTS: DERTOUR