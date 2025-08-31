OTS: DERTOUR / Kauf vollzogen: DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan ...

Kauf vollzogen: DERTOUR Group übernimmt gesamte Hotelplan Group,

ausgenommen Interhome

Köln/Frankfurt (ots) - Pauschal-, Städte- und Rundreisen von vtours erweitern

Portfolio von DERTOUR Deutschland. Sabine Jordan-Glaab bleibt vtours CEO.

Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme der Hotelplan Group

durch die DERTOUR Group freigegeben haben, hat die DERTOUR Group den Kauf von

vier der fünf Geschäftseinheiten der Hotelplan Group vollzogen. Dies umfasst den

Bereich der Reisevermittlung und -veranstaltung in der Schweiz, Deutschland und

Großbritannien. Ausgenommen ist die Ferienhausspezialistin Interhome, die von

der HomeToGo Group übernommen wird. Damit gehören die beliebten und

traditionsreichen Reisemarken der Hotelplan-Group ab sofort zum touristischen

Verbund der DERTOUR Group. Die DERTOUR Group ist heute bereits mit über 180

Unternehmen und rund 13.000 Mitarbeitenden in 16 Quellmärkten vertreten.

"Der Zusammenschluss ist nach langen Monaten intensiver Vorbereitung nun

rechtlich vollzogen. Wir danken allen beteiligten Teams, die mit viel Engagement

daran gearbeitet haben, diesen Schritt möglich zu machen. Wir freuen uns sehr,

die Kolleginnen und Kollegen der Hotelplan Group herzlich in der DERTOUR Group

willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir nun als Team zusammenwachsen. Diese

Phase gehen wir mit viel Energie und klarer Vision für weiteres profitables

Wachstum an", sagt Christoph Debus, CEO DERTOUR Group. "Unser Fokus liegt auf

den individuellen Bedürfnissen von Reisenden in den jeweiligen Märkten, die wir

mit noch vielfältigeren Angeboten begeistern möchten. Gleichzeitig gilt unser

Versprechen, dass wir den hohen Service nahtlos weiter gewährleisten. Als

international renommierter Reiseanbieter und Tochterunternehmen der

genossenschaftlich organisierten REWE Group stehen wir für hohe Verlässlichkeit,

Exzellenz und Professionalität."

"Die vtours Pauschal-, Städte- und Rundreisen werden das DERTOUR-Portfolio ab

sofort erweitern und auch die Bandbreite an Angeboten für Vertriebspartner

erhöhen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und

Kollegen in Aschaffenburg, die als Pioniere in der dynamischen Paketierung

bekannt sind", so Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DERTOUR Group.

Kontinuität für Gäste und Vertriebspartner

Für Kundinnen und Kunden der Hotelplan Group hat der Vollzug der Übernahme

keinerlei Auswirkungen: Die Angebote der beliebten Marken bleiben erhalten und

werden zukünftig weiterentwickelt, alle gebuchten Reisen werden wie geplant

durchgeführt und sämtliche Angebote sind für jeden gewünschten Reisetermin

buchbar. Die Reisebüros in den jeweiligen Ländern werden weitergeführt. "Unser

Bekenntnis zur persönlichen Beratung und dem Filialgeschäft steht", betont Dr.

Ingo Burmester.

Neue Angebote schnell erlebbar machen

Die Vorteile des Zusammenschlusses sollen für Gäste möglichst schnell erlebbar

sein. Grundlage dafür ist die Einführung einer gemeinsamen technologischen

Plattform, von der auch die Hotelplan-Marken profitieren werden. Entsprechend

hohe Priorität hat die IT-Migration und der Anschluss an gemeinsame Systeme.

"Vor dem Hintergrund eines intensiven Wettbewerbs im Markt ist die eng verzahnte

Zusammenarbeit entscheidend. Die Systemintegration, allen voran das gemeinsame

Produktions- und Buchungssystem, haben hohe Priorität und sind wesentliche

Grundlage und Treiber für ein echtes Miteinander. Wir wollen als ein Team

agieren. So können wir gemeinschaftlich von Skaleneffekten profitieren und

unsere Angebote für unsere Gäste weiter verbessern - sei es durch exklusiv

angebotene Reisen oder auch gemeinsame Marketingaktionen", so Dr. Ingo

Burmester.

Integration setzt auf enge Zusammenarbeit der Länderorganisationen

Damit beginnt das schrittweise Zusammenführen der Strukturen und Abläufe beider

Organisationen. Die operativen Geschäftseinheiten in der Schweiz werden der

DERTOUR Suisse zugeordnet, jene in Deutschland der DERTOUR Deutschland und die

in Großbritannien ansässigen der DERTOUR UK. Die Gruppenfunktionen der Hotelplan

Group werden in die DERTOUR Suisse integriert. Dadurch wird sichergestellt, dass

die länderspezifischen Bedürfnisse und Präferenzen von Reisenden auch zukünftig

in den Fokus gestellt werden. Ziel ist es, die lokale Bindung und Zufriedenheit

der Gäste weiter zu erhöhen. Damit folgt die DERTOUR Group ihrer bewährten

Strategie, auf starke lokale Marken zu setzen.

Hotelplan Group Management geht in neue Länderstruktur über

Mit dem Vollzug des Kaufs werden auch die Managementverantwortlichkeiten neu

aufgestellt und die Aufgaben der Konzernleitung werden neu dezentral

organisiert. Laura Meyer hat vor diesem Hintergrund entschieden, ihren

beruflichen Weg außerhalb des Unternehmens fortzusetzen und schließt ihre Rolle

als Hotelplan Group CEO zum 30. September 2025 ab. Der langjährige CFO und

stellvertretende CEO der Hotelplan Group, Markus Glesti, wird als Managing

Director Hotelplan Group und Business Travel in den nächsten zwölf Monaten die

Integration der Hotelplan Group in die jeweiligen Ländergesellschaften leiten

und einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Markus Glesti ist zudem Mitglied

des neuen Schweizer Management Teams, das zu gleichen Teilen aus

Führungspersonen der Hotelplan Group und DERTOUR Suisse besteht und von

Stephanie Schulze zur Wiesch, CEO DERTOUR Suisse, geleitet wird. In Deutschland

wird Sabine Jordan-Glaab als CEO vtours weiterhin führen und berichtet zukünftig

an Mark Tantz, operativer Geschäftsführer von DERTOUR Deutschland. Die

Konzernleitungsmitglieder Torge Petersen, COO Volume Tour Operating Hotelplan

Group, Nicole Pfammatter, CEO Hotelplan Suisse, sowie Joe Ponte, CEO Hotelplan

UK, werden das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. September verlassen.

"Wir danken Laura Meyer und allen Mitgliedern des Executive Boards der Hotelplan

Group sehr herzlich für ihr außergewöhnliches Engagement in den vergangenen

Monaten. Wir durften sie als ein starkes Führungsteam erleben, das sich mit

hohem persönlichem Engagement für die Hotelplan Group und ihre Mitarbeitenden

engagiert hat. Gemeinsam haben sie die Organisation durch die lange und

herausfordernde Phase des Verkaufs souverän geleitet", betont Christoph Debus.

"Wir freuen uns ganz besonders über die Kolleginnen und Kollegen der

Konzernleitung, die mit viel Motivation und Begeisterung jetzt unsere gemeinsame

Zukunft als Team gestalten wollen." Mit Blick auf die deutsche Organisation

ergänzt Debus: "Unser herzlicher Dank gilt ebenso Torge Petersen, der vtours in

den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. Für seine nächsten Schritte

wünschen wir ihm alles Gute."

"Ich bin sehr stolz darauf, auf was wir in den vergangenen Jahren als Team

gemeinsam bewegt haben: Wir haben unser Volumengeschäft in Deutschland und der

Schweiz profitabel ausgebaut und die Digitalisierung maßgeblich vorangetrieben -

mit dem klaren Ziel, unseren Kundinnen und Kunden noch bessere Angebote zu

machen. Damit haben wir ein starkes Fundament geschaffen, auf dem die DERTOUR

Group künftig noch vielfältigere und attraktivere Reiseangebote entwickeln

wird", so Torge Petersen.

DERTOUR Deutschland und vtours bündeln Stärken

"DERTOUR Deutschland startet mit großem Engagement in die Phase des

Zusammenwachsens mit vtours. Dabei können wir auf gemeinsamen Werten aufbauen.

vtours ergänzt das Portfolio von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und

Meiers Weltreisen optimal; mit vfly kommt außerdem eine Marke in unser

Portfolio, unter der Nur-Flug-Angebote verkauft werden", erklärt Ingo Burmester

und betont: "Wichtig ist uns, dass vtours seine Identität behält. Deshalb werden

wir die Gesellschaft mit ihren etablierten Marken ebenso erhalten wie den

Standort Aschaffenburg. Und wir freuen uns sehr, dass Sabine Jordan-Glaab als

CEO weiterhin Kontinuität gewährleistet."

Sabine Jordan-Glaab, CEO vtours, ergänzt: "Die DERTOUR Group und vtours

verbindet bereits jetzt ein gemeinsames Ziel: Für unsere Gäste ein einzigartiges

Urlaubserlebnis zu schaffen. Wir freuen uns darauf, die Marke vtours gemeinsam

mit DERTOUR mit neuen Ideen und Technologien weiterzuentwickeln. Gleichzeitig

sehen wir großes Potenzial darin, voneinander zu lernen und unsere Stärken zu

bündeln, um innovative Lösungen zu schaffen und unsere Marktposition nachhaltig

zu stärken. Wir sind überzeugt, dass dies nicht nur unseren Gästen zugutekommt,

sondern auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Perspektiven und

Entwicklungsmöglichkeiten bietet."

Alle Pressemeldungen (https://www.dertour-group.com/presse/) und weitere

Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter http://www.dertour-group.com.

Hintergrund:

Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers

Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der

Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen,

Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. DERTOUR

Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt

zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group

gehören über 180 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeitende in 16

europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer

Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die

Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop

Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000

Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und

Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das

Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für

ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31

Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis

zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf

http://www.dertour-group.com/.

