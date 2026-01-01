OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH / Gesellschaft für ...
Gesellschaft für Qualitätsprüfung präsentiert die NextGen Banken 2026
(FOTO)
Herrsching am Ammersee (ots) - Mit dem "Young Finance Award" kürt die
Gesellschaft für Qualitätsprüfung herausragende Leistungen von Regionalbanken in
Fragen der Beratungs- und Servicequalität, orientiert an den spezifischen
Bedürfnissen junger Erwachsener. Die Ergebnisse zeigen ein grundlegendes
Verständnis für die Aufgabe, führen den geprüften Banken aber auch individuelles
Verbesserungspotenzial vor Augen.
Die Deutschen gelten als Weltmeister im Sparen und allgemein als in Finanzfragen
sicherheitsorientiert und engagiert. Trotzdem kämpfen Banken, als
Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Finanzgeschäfte geht, immer stärker mit
der Herausforderung, ihr Angebot so zu gestalten und vor allen Dingen zu
präsentieren, dass auch bei einer jungen Zielgruppe Interesse geweckt wird. Von
Hause aus sind Girokonto, Bausparvertrag oder Hausratversicherung keine
Produkte, die auf den ersten Blick mit "Sexappeal" für sich werben; nutzen
Banken darüber hinaus eine über Jahrzehnte etablierte Tonalität, Kommunikations-
und Beratungsmuster, die vorrangig an einem älteren, konservativen Publikum
orientiert sind, agieren sie schnell an der Zielgruppe junge Erwachsene vorbei.
Genau diese müssen Banken jedoch für sich gewinnen, wollen sie langfristig
wettbewerbsfähig bleiben und sich gegen moderne, digitale Fintechs oder auch
Neobanken behaupten.
Neue Besen kehren gut - der Bankentest "NextGen Bank 2026" als neue Perspektive
Mit ihren Bankentests hat sich die Gesellschaft für Qualitätsprüfung der Aufgabe
verschrieben, die Service- und Beratungsqualität von Regionalbanken in
unterschiedlichen Leistungsbereichen praxisorientiert auf die Probe zu stellen
und zu bewerten. Im Ergebnis liefern die Bankentests "BESTE BANK vor Ort", "SEHR
GUT in der Baufinanzierung" und auch der Private Banking-Test "Exzellente
Beratungsqualität" Verbrauchern eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche
nach dem geeigneten Partner für die individuellen Finanzgeschäfte. Darüber
hinaus bietet die objektive Einschätzung der erbrachten Leistung den geprüften
Banken ein wertvolles Feedback zu bereits unternommenen Anstrengungen, Ansporn
diese fortzusetzen oder Anlass konkreten Nachholbedarf zu erkennen und
Versäumnisse auszugleichen.
Der neue Bankentest im Rahmen des "Young Finance Awards", den die Gesellschaft
für Qualitätsprüfung 2026 erstmals präsentiert, knüpft nahtlos an diese
Philosophie an. Trotzdem unterscheidet er sich erkennbar von den anderen
Mitgliedern der Testfamilie.
Touchpoints als Schlüssel der Zielgruppenorientierung
Im Bankentest "NextGen Bank 2026" untersucht die Gesellschaft für
Qualitätsprüfung die Service- und Beratungsleistung von Regionalbanken in Bezug
auf das Kundensegment junge Erwachsene. Um dieser Fragestellung gerecht zu
werden, wurde das in den etablierten Tests bewährte Testverfahren angepasst.
Hiermit betont der neue Bankentest seinen Testschwerpunkt: "Die Betrachtung des
Angebots mit den Augen junger Erwachsener". Trotzdem nutzt der neue Bankentest
die Erfahrungen aus den Tests der vergangenen Jahre. So bilden die Erkenntnisse
zu den Wünschen, Anforderungen, Bedürfnissen und Voraussetzungen der Zielgruppe
aus der ganz aktuellen "NextGen Studie 2026" die Grundlage, um mit dem neuen
Test die richtigen Fragen zu stellen. Übernommen wurde auch der aus den anderen
Tests bekannte Digital-Check, mit dem auch der Bankentest "NextGen Bank 2026"
die Websites der geprüften Banken auf Herz und Nieren prüft.
Neben der Frage, welche Informationen und Services nutzerfreundlich auf der
Banken-Website zu finden sind, prüft der Bankentest "NextGen Bank 2026", ob
junge Erwachsene ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse angepasstes Angebot
vorfinden, das demonstriert, dass die Bank die Herausforderungen der
verschiedenen Lebensereignisse kennt, bei denen Finanzprodukte einen Beitrag zu
Sicherheit und Lebensqualität leisten können. Wo die anderen Bankentests
konkrete Beratungsgespräche vor Ort bewerten, prüft dieser Bankentest
exemplarisch mehrere verschiedene Chat-Dialoge, die der jungen Zielgruppe ein
niedrigschwelliges Beratungsangebot versprechen.
Als Begutachtung der Service- und Beratungsleistung sowie der Kommunikation aus
dem Blickwinkel junger Erwachsener legt der Bankentest im Rahmen des "Young
Finance Awards" einen besonderen Schwerpunkt auf die Einbindung der sozialen
Medien in die Kommunikationsstrategie der getesteten Banken. Dabei deckt der
Test eine große Bandbreite und damit unterschiedliche Altersgruppen und
Gesellschaftsschichten ab. Von LinkedIn, dem Business-Netzwerk über Instagram
als schnelles, lebendiges und vorwiegend visuell geprägtes Medium bis zu
Facebook, YouTube und TikTok deckt der Test alle für die Generation relevanten
Kanäle ab und prüft, inwieweit die Banken ihre Bedeutung erkannt haben und ihr
Potenzial konsequent und konsistent nutzen.
And the winner is...
Die Ergebnisse des Bankentest "NextGen Bank 2026" zeichnen ein differenziertes
Bild der Fortschritte, die deutsche Regionalbanken in den letzten Jahren im
Umgang mit der neuen Zielgruppe junger Erwachsener gemacht haben. Viele Banken
zeigen bereits beim Besuch ihrer Websites, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht
und Strategien zur Ansprache der Zielgruppe entwickelt haben. Das Online-Angebot
umfasst speziell auf junge Erwachsene zugeschnittene Informationen, digitale
Serviceangebote und spezifische Tools. Ähnlich verhält es sich bei der Frage
nach der Social-Media-Präsenz der Banken im Test. Die besten unter den "NextGen
Banken" sind in den relevanten Medien präsent und bedienen ihre
Social-Media-Profile regelmäßig mit relevanten Inhalten und bieten auch
spezielle Informations- und Bildungsangebote zum Thema "Finanzen" für die jungen
Erwachsenen an.
Die Kandidaten im Test, die über alle Kategorien hinweg insgesamt Bestleistungen
erbracht haben, wurden mit dem "Young Finance Award 2026" ausgezeichnet und
dürfen sich der Zielgruppe als "NextGen Bank" präsentieren. Für alle anderen ist
die Studie Ansporn, bis zum Test im nächsten Jahr weitere Anstrengungen zu
unternehmen, ihr Angebot für die Zielgruppe attraktiv zu gestalten und zu
präsentieren.
Die detaillierten Ergebnisse des Bankentest "NextGen Bank 2026" sind ab sofort
online auf der Website der Gesellschaft für Qualitätsprüfung abrufbar.
Unter dem Leitgedanken "NextGen-Bank-Analyse mit klar definierten
Qualitätskriterien für zukunftsorientierte Banken" haben wir die 100 größten
Genossenschaftsbanken und die 100 größten Sparkassen getestet. Ergänzt wurde die
Auswahl um jene Institute, die in diesem Jahr bereits mit dem Prädikat "BESTE
BANK vor Ort" ausgezeichnet wurden.
Ergebnisse für das Jahr 2026
Nach den 236 analysierten Instituten erhielten 131 Regionalbanken die Gesamtnote
besser als 2,0. Diese Institute gelten als herausragende Dienstleister im
Bereich "NextGen Banking" und erhalten das Prädikat "Exzellente NextGen Bank
2026".
Diese Anbieter bzw. deren Ergebnisse werden in den folgenden Regionen
veröffentlicht. Dabei ist der (Haupt-) Sitz des jeweiligen Kreditinstituts
relevant.
Die Ergebnisse gliedern sich nach Bundesländern bzw. Regionen:
- Baden-Württemberg - 33 Top-Anbieter
- Bayern - 24 Top-Anbieter
- Region Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) - 20 Top-Anbieter
- Niedersachsen - 8 Top-Anbieter
- Region Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen) - 9 Top-Anbieter
- Nordrhein-Westfalen - 30 Top-Anbieter
- Region Ost (inkl. Berlin, neue Bundesländer) - 7 Top-Anbieter
Die Sortierung erfolgt nach der Endnote bzw. bei gleicher Note ist die
Sortierung zufällig, da es sich bei dem Prädikat "NextGen Bank 2026" - in der
Darstellung je Region - nicht um ein "klassisches Ranking" handelt.
Deshalb sind die Top-Anbieter je Bundesland bzw. Region mit einer fortlaufenden
Nummerierung dargestellt.
Aktuelle Ergebnisse
Auf der Landingpage "Young Finance Award"
(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/young-finance-award/) finden
Sie bereits alle Beiträge, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest "Exzellente
NextGen Banken 2026".
Die aktuellen Ergebnisse (je Bundesland bzw. Region) finden Sie bereits hier.
(https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/young-finance-award/)
Pressekontakt:
Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH
Kai Fürderer
Mitglied der Geschäftsleitung
mobil: 0171/76 09 162
phone: 08152/39 616 97
mail: mailto:kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de
Büro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching am
Ammersee
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121047/6201297
OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH