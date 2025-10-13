OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Grant Thornton in ...
Grant Thornton in Deutschland und Cinven besiegeln strategische
Partnerschaft
Düsseldorf/Frankfurt (ots) -
- Zustimmung der Equity Partner für zukunftsweisende Kooperation markiert neues
Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Grant Thornton in Deutschland
- Cinven bringt branchenführende Expertise in den Bereichen Digitalisierung, KI
und Prozessoptimierung sowie zusätzliches Wachstumskapital ein
- Investitionen in innovative Technologien und gezielte Zukäufe sollen
Leistungsfähigkeit erweitern und Marktposition signifikant verbessern
- Höchste Qualität, fachliche Exzellenz und die Einhaltung der Berufsgrundsätze
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bleiben unverändert oberste Priorität
Die Equity Partner der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Grant
Thornton in Deutschland") haben der strategischen Partnerschaft mit dem
internationalen Private-Equity-Unternehmen Cinven zugestimmt. Damit hat die am
10. September 2025 vereinbarte Transaktion einen entscheidenden Meilenstein
erreicht und kann voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
Mit der Partnerschaft stärkt Grant Thornton in Deutschland seine Position als
einer der führenden Qualitätsanbieter und "Trusted Advisor" im deutschen
Prüfungs- und Beratungsmarkt und läutet seine nächste Wachstumsphase ein.
Die strategische Partnerschaft mit Cinven ist das Resultat eines Ende 2024
begonnenen Strategieprozesses. Damit verfolgt Grant Thornton in Deutschland das
Ziel, sich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen und die mit der
Transformation der Branche verbundenen Chancen für sich zu nutzen. Über die
Zusammenarbeit mit Cinven erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlichem
Wachstumskapital aus den Cinven-Fonds und branchenführende Expertise
insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
Prozessoptimierung. Grant Thornton in Deutschland verbindet damit die Agilität
und Kundennähe eines mittelständischen Unternehmens mit der Kapitalkraft und
Erfahrung eines führenden internationalen Private-Equity-Investors.
Gezielte Investitionen in innovative Technologien werden es Grant Thornton
ermöglichen, seine Qualitätsführerschaft weiter auszubauen und das
Leistungsangebot für seine Kunden zu erweitern. Gleichzeitig erhöht Grant
Thornton in Deutschland seine Attraktivität als Arbeitgeber, sowohl in der
langfristigen Förderung und Bindung bestehender Mitarbeitender als auch
perspektivisch mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen. Auf diese Weise wird das
Unternehmen seine Marktposition signifikant stärken.
Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Sprecherin des Vorstands (CEO) von Grant Thornton
in Deutschland, sagte: "Mit Cinven gewinnen wir einen starken Partner mit einer
eindrucksvollen Erfolgsbilanz in Deutschland und Europa. Cinven kennt unseren
Markt und versteht unser Geschäft. Sie bringen genau das mit, was wir jetzt
benötigen, um unser Geschäft in Deutschland spürbar nach vorne zu bringen. Wir
werden den Markt aktiv mitgestalten und signifikant in unsere Leistungsfähigkeit
sowie neue Technologien investieren. Davon profitieren alle Stakeholder von
Grant Thornton in Deutschland - Kunden, Mitarbeitende und Partner - wie auch das
weltweite Grant Thornton Netzwerk. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem
Team von Cinven."
Bruno Schick, Co-Managing Partner und Leiter DACH bei Cinven, und Maxim Crewe,
Partner und Leiter des Sektor-Teams Financial Services bei Cinven, fügten hinzu:
"Grant Thornton in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der
dynamischsten Unternehmen der deutschen Prüfungs- und Beratungsbranche
entwickelt. Mit einem starken Team, einer breiten Kundenbasis und einem klaren
Fokus auf den gehobenen internationalen Mittelstand ist das Unternehmen
hervorragend positioniert, seinen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen. Der
Bedarf an qualitativ hochwertiger Prüfung und Beratung in der deutschen
Wirtschaft steigt weiter - und mit unserer Erfahrung im Bereich Professional
Services sowie gezielten Investitionen werden wir das Management und die Partner
dabei unterstützen, die umfangreichen Möglichkeiten der Digitalisierung und
neuer Technologien zu nutzen und Grant Thornton in Deutschland als führenden
Anbieter innovativer und vertrauensbildender Prüfungs- und Beratungsleistungen
weiter zu stärken."
Gemeinsam mit Cinven setzt Grant Thornton in Deutschland bei der
Weiterentwicklung seines Geschäfts auf drei zentrale Säulen: Investitionen in
modernste Technologien und ein breites, hoch qualitatives Leistungsspektrum
werden die organische Entwicklung beschleunigen. Über gezielte strategische
Unternehmenszukäufe und die Gewinnung neuer Teams kann zusätzlich externes
Wachstum erzielt werden. Darüber hinaus wird die deutsche Landesgesellschaft von
der dynamischen Entwicklung des internationalen Grant Thornton Netzwerks
profitieren, insbesondere durch eine engere Zusammenarbeit mit der
Landesgesellschaft in Großbritannien. Ziel ist es, Vorteile und Synergien für
den Ausbau des Geschäfts zu realisieren, vermehrt länderübergreifende Mandate zu
gewinnen und so die Wettbewerbsposition im deutschen Markt weiter auszubauen.
Die Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamen Werteverständnis: Grant Thornton
in Deutschland und Cinven verbindet dieselbe Kultur. Die hohe Qualität des
Beratungsangebots von Grant Thornton in Deutschland, fachliche Exzellenz sowie
die konsequente Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen und
Berufsgrundsätze sind auch für Cinven von zentraler Bedeutung für ein
erfolgreiches Investment. Die Governance-Struktur von Grant Thornton in
Deutschland wird diesen hohen Standard auch in Zukunft gewährleisten.
Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Die Transaktion
steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und weiterer
Vollzugsbedingungen.
Grant Thornton in Deutschland wurde im Zuge der Transaktion von Perella Weinberg
Partners (M&A), Linklaters (Legal) und Deloitte (Financial) beraten. Freshfields
(Legal), Oliver Wyman (Commercial) und Deloitte (Financial & Tax) unterstützten
die Transaktion als Berater von Cinven.
Über Grant Thornton in Deutschland
Die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zählt zu den zehn größten
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000
Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch
börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus
den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die
Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden
auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im
internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und
deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich
selbständige Gesellschaften. Mit rund 76.000 Mitarbeitenden in 156 Ländern berät
das Grant Thornton-Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.
http://www.grantthornton.de
Über Cinven
Cinven ist ein führendes internationales Private-Equity-Unternehmen, das sich
auf den Aufbau von erstklassigen globalen Unternehmen fokussiert. Cinven
konzentriert sich auf sechs Branchen: Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen,
Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie,
Medien und Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie
London, Frankfurt, Paris, Mailand, Luxemburg, Madrid, New York und Guernsey.
Das Unternehmen verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen
Portfoliounternehmen, ihren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften,
der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes.
Die Managementgesellschaften der Cinven-Fonds, Cinven Capital Management (V)
General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited,
Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited sowie Cinven Capital
Management (SFF) General Partner Limited, sind jeweils von der Guernsey
Financial Services Commission lizenziert und reguliert. Cinven Limited, die
Beratungsgesellschaft für die Managementgesellschaften der Cinven-Fonds, ist ein
von der Financial Conduct Authority beaufsichtigtes Unternehmen.
In dieser Pressemitteilung bedeutet 'Cinven', je nach Kontext, jeweils einzeln
oder gemeinsam, Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP und
ihre jeweiligen Partner (wie im Companies Act 2006 definiert) und/oder Fonds,
die von einem der vorgenannten Unternehmen verwaltet oder beraten werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.cinven.com oder
https://www.linkedin.com/company/cinven.
