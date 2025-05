OTS: Grifols / Grifols liefert durchweg starke Ergebnisse, steigert Umsatz um ...

Grifols liefert durchweg starke Ergebnisse, steigert Umsatz um 7,4%,

bereinigtes EBITDA um 14,2% und verbessert Free Cash Flow um EUR 209

Mio.

Barcelona, Spanien (ots) -

- Der Nettoumsatz erreichte 1.786 Millionen Euro (+7,4% cc1), angetrieben durch

die starke Leistung von Biopharma (+6,6% cc). Auf vergleichbarer Basis (LFL2)

stiegen die Nettoumsatzerlöse um 10,0% cc und bei Biopharma um 9,6% cc.

- Das bereinigte EBITDA steigt auf 400 Millionen Euro (+14,2% cc und +21,7% cc

LFL), bei einer Marge von 22,4%. Das berichtete EBITDA steigt um 22,6 % cc auf

381 Millionen Euro.

- Der Free Cash Flow3 vor M&A verbessert sich um 209 Millionen Euro auf minus 44

Millionen Euro, hauptsächlich durch das Working Capital Management entlang der

Lieferkette und die EBITDA-Steigerung.

- Der ausgewiesene Konzerngewinn von 60 Millionen Euro stieg gegenüber Q1'24 um

179%.

- Reduzierung des Verschuldungsgrads4 auf 4,5x und starke Liquidität von 1,7

Milliarden Euro5.

- Fibrinogen soll weiterhin nach Plan im vierten Quartal 2025 in Europa und nach

FDA-Zulassung im ersten Halbjahr 2026 in den USA eingeführt werden.

- Die Prognose6 für 2025 wird bestätigt.

Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein globales Gesundheitsunternehmen

und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, bestätigte heute,

dass seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 über dem Plan liegen und

zu Rekordergebnissen bei den wichtigsten Finanzkennzahlen für die letzten zwölf

Monate beitragen. Grifols konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seines

strategischen Plans und bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Aufgrund der Auswirkungen des US Inflation Reduction Act

(Inflationsbekämpfungsgesetz) auf die Finanzergebnisse beabsichtigt Grifols, im

Jahr 2025 detailliertere Informationen zu veröffentlichen, die Investoren und

Analysten mehr Einblick in die tatsächliche Performance und die zugrunde

liegende Dynamik geben. Infolgedessen wird Grifols für das Jahr 2025 sowohl die

ausgewiesenen als auch die LFL2-Zahlen vorlegen, um sie mit den früheren

Quartalen vergleichbar zu machen. Die LFL-Zahlen bereinigen sowohl die

Auswirkungen des Inflation Reduction Act (IRA) Medicare Part D Redesign als auch

die Umgliederung der Fee-for-Services im vierten Quartal 2024 auf die

Biopharma-Ergebnisse.

Im ersten Quartal 2025 stieg der Gesamtumsatz auf 1.786 Millionen Euro, was

einem Anstieg von 7,4% cc und 10,0 % cc LFL gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Umsatzerlöse der Biopharma Unit erreichten 1.521 Millionen Euro, was einem

Anstieg von 6,6% cc und 9,6% cc LFL im Vergleich zum Vorjahresquartal

entspricht. Das Wachstum dieses Geschäftsbereiches wurde maßgeblich durch einen

Anstieg der Umsätze mit Immunglobulinen (IG) um 13,2% cc und 17,5% cc LFL, mit

einer starken Dynamik sowohl bei IVIG (+ 13,5% cc LFL) als auch bei SCIG

(XEMBIFY®) (+98,9% cc LFL).

Der Umsatz mit Albumin sank um 9,4% cc und 8,9% cc LFL aufgrund einer geplanten

Erneuerung der Arzneimittel Importlizenz in China, welches sich auf das Phasing

im Q1'25 auswirkte. Dieser Standard-Erneuerungsprozess wurde erfolgreich

abgeschlossen, sodass die Lieferungen wie geplant wieder aufgenommen werden

können.

Die Umsätze aus dem Bereich Alpha-1 und Spezialproteine entwickelten sich gut,

mit einem Wachstum von 1% cc und 2,3% cc LFL gegenüber dem Vorjahr, da das

Wachstum von Alpha-1 teilweise durch das Phasing bei den Tollwut-Präparaten

ausgeglichen wurde.

Der Umsatz der Diagnostic Unit stieg um 5,2% cc auf 170 Millionen Euro. Diese

Leistung wurde durch das Wachstum von Molecular Donor Screening (MDS) außerhalb

der USA, sowie das gemeinsame Wachstum des Geschäftsvolumens von Immunoassay und

Blood Typing Solutions (BTS) in den Kernmärkten von Grifols getragen.

Die Bruttomarge lag in Q1'25 bei 38,9% und 40,3% LFL. Der ausgewiesene

Bruttogewinn spiegelt die Auswirkungen von IRA und der Reklassifizierung von

Fee-for-Service sowie die geringeren Umsätze mit Albumin und Tollwut-Präparaten

wider. Trotz der vorübergehenden Auswirkungen des phasenweisen Verkaufs von

Albumin und Tollwut-Präparaten stieg der Bruttogewinn auf vergleichbarer Basis

um 150 Basispunkte gegenüber Q1'24.

Das bereinigte EBITDA stieg auf 400 Millionen Euro (22,4 % Marge), was einem

Anstieg von 14,2 % cc und 21,7 % cc LFL entspricht. Das berichtete EBITDA wuchs

um 22,6 % cc auf 381 Millionen Euro, die Marge stieg um 220 Basispunkte auf 21,3

%, was die anhaltende Konvergenz des ausgewiesenen zum bereinigten EBITDA zeigt.

Der Konzerngewinn stieg um 179% auf 60 Millionen Euro.

Der Free Cash Flow vor M&A stieg im ersten Quartal um 209 Millionen Euro im

Vergleich zu Q1`24, was in erster Linie auf ein verbessertes Working Capital

Management entlang der gesamten Lieferkette und der Steigerung des EBITDA

zurückzuführen ist.

Zum Abschluss des Q1'25 lagen der Verschuldungsgrad und die

Nettofinanzverschuldung, wie in der Kreditfazilität definiert, bei 4,5x bzw.

8.149 Millionen Euro, mit einer starken Liquiditätsposition von 1.675 Millionen

Euro. Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen das erste Quartal in der Regel

zu einer Rückführung des Verschuldungsgrads führte, verbesserte sich der

Verschuldungsgrad im Q1Ž25 gegenüber Q1Ž24, was die Stärke und Normalisierung

der Geschäftsentwicklung von Grifols unterstreicht.

Nacho Abia, Chief Executive Officer, kommentierte: "Aufbauend auf unseren

Rekord-Leistungen in den Jahren 2023 und 2024 zeigt unser erstes Quartal

deutlich eine anhaltende Dynamik, während wir uns auf die Umsetzung unseres

strategischen Plans konzentrieren. Die grundlegend starke Nachfrage im Bereich

Biopharma und in allen Bereichen unseres Geschäfts, verbunden mit einer starken

operativen Umsetzung, versetzen Grifols in die Lage, auch im Jahr 2025 ein

kontinuierliches Wachstum zu erzielen. Während wir die sich entwickelnden

makroökonomischen und politischen Entwicklungen weiterhin beobachten, trägt die

seit langem etablierte Strategie von Grifols, in unseren grössten Märkten lokal

präsent zu sein, wo wir eigenständige, vertikal integrierte regionale

Plasma-Ökosysteme aufgebaut haben, dazu bei, uns besser gegen die allgemeinen

Herausforderungen des Marktes abzuschirmen."

Rahul Srinivasan, Chief Financial Officer, sagte: "In einem dynamischen

makroökonomischen Umfeld zeigt unser Geschäft weiterhin ein starkes Momentum,

was unser Vertrauen in den Gesamtjahresausblick stärkt. Wir konzentrieren uns

weiterhin auf eine disziplinierte Umsetzung - wir leisten etwas für unsere

Patienten und Kunden, nutzen das langfristige Wachstum in unseren Kernmärkten

und setzen dieses starke Wachstum in eine nachhaltige Verbesserung der Free Cash

Flow-Generierung um."

2025 Guidance

Grifols bestätigt seine Prognose für 2025, die auf dem Kapitalmarkttag am 27.

Februar6 veröffentlicht wurde.

1 Operativ oder währungsbereinigt (cc) ohne Berücksichtigung der im

Berichtszeitraum ausgewiesenen Wechselkursschwankungen

2 Like For Like (LFL) ohne die Auswirkungen von IRA (28 Mio. EUR) und

Fee-For-Service / GPO Umgliederung (15 Mio. EUR).

3 Der freie Cashflow umfasst Zahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit +

Cashflow aus Investitionstätigkeit, jeweils gemäß den International Financial

Reporting Standards (IFRS), und schließt Leasingzahlungen aus.

4 Definiert in der Kreditvereinbarung.

5 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 753 Mio. EUR + nicht

genutzte Kreditfazilitäten 1.318 Mio. EUR - nicht genutzte RCF-Fazilitäten mit

Fälligkeit im November 2025 396 Mio. EUR.

6Siehe Folie 38 der Präsentation zum Capital Markets Day.

Alternative Leistungsmaßnahmen (APMs)

Dieses Dokument enthält die folgenden alternativen Leistungskennzahlen (APMs):

konsolidiertes EBITDA (berichtet), konsolidiertes EBITDA (bereinigt),

Like-for-Like, Verschuldungsgrad gemäß Kreditfazilität, Nettoverschuldung gemäß

Kreditfazilität, Free Cash Flow, Working Capital und nicht wiederkehrende

Posten. Weitere Einzelheiten zur Definition, Erläuterung der Verwendung und

Überleitung der APMs finden Sie im Anhang der Präsentation sowie im Dokument

"Alternative Performance Measures" auf der Website von Grifols.

http://www.grifols.com/en/investors

TELEFONKONFERENZ

Grifols wird heute, am 12. Mai 2025, um 18:30 Uhr MEZ / 12:30 Uhr EST eine

Telefonkonferenz veranstalten, um einen Überblick über die Geschäftsergebnisse

des Unternehmens für das erste Quartal 2025 zu geben. Um sich den Webcast und

die Präsentation anzusehen und anzuhören, klicken Sie auf Grifols Q1'25

Financial Results (https://streamstudio.world-television.com/1100-1766-41607/en)

oder besuchen Sie die Website http://www.grifols.com/en/investors. Den

Teilnehmern wird empfohlen, sich im Voraus für die Telefonkonferenz zu

registrieren.

Über Grifols

Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet

wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von

Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus

Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt,

produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in

mehr als 110 Ländern an.

Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und das ständig wachsende Wissen

von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die

manchmal lebensbedrohlich sind, treiben seine Innovationen bei plasmabasierten

Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der

Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von

Krankheiten in vier Haupttherapiebereichen: Immunologie, Infektionskrankheiten,

Pulmologie und Intensivmedizin.

Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spende-Zentren

weiter aus, das mit fast 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen

Osten und China das größte der Welt ist.

Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein

umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende

bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert

hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung,

klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer

Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und

Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der

Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte

medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Grifols, mit mehr als 23.800 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ländern und Regionen,

hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für

kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.

Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil

des IBEX-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am

Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ

(NASDAQ:GRFS) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.grifols.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf

historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und

Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten",

"beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und

ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols-Gruppe beziehen, werden

verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese

Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des

Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer

Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der

Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren

eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die

Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt

oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig

ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat

die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen

Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine

Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren

oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der

Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende

Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt kein Angebot

und keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den

Bestimmungen der Gesetzes 6/2023 vom 17. März über die Wertpapiermärkte und

Investitionsdienstleistungen und den Vorschriften zur Umsetzung dieser

Gesetzgebung dar. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs-

oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder

Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder

Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in diesem Dokument

enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der

Grifols-Gruppe weder überprüft noch kontrolliert.

