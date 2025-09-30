OTS: Helaba / Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der ...

Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der Zukunft

Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) demonstriert

vom 29. September bis 2. Oktober 2025 auf der renommierten Finanzplattform SIBOS

in Frankfurt ihre führende Rolle im Zahlungsverkehr. Als einer der größten

Zahlungsverkehrsdienstleister Deutschlands und starke Partnerin der

Sparkassenfinanzgruppe ist die Helaba mit einem eigenen Stand vertreten. Dort

wird die Landesbank dem Fachpublikum zudem ihre Expertise im weltweiten

Außenhandel, bei syndizierten Transaktionen in den Produktbereichen Export-,

Supply Chain-, Commercial Real Estate- und Transport Finance sowie im

Kapitalmarkt präsentieren.

Helaba bündelt den Auslandszahlungsverkehr für Großteil der Sparkassen

Mit ca. 11,6 Mrd. Kundentransaktionen und einem Volumen von etwa 6 Billionen

Euro gehört die Helaba zu den Marktführern im Zahlungsverkehr. Europaweit ist

sie größter Einreicher bei der EBA Clearing. Bundesweit nutzen schon heute 80

Prozent aller deutschen Sparkassen die Helaba als zentralen Zugang zu

internationalen Clearinghäusern und Zahlungsdienstleistern. Ab Februar 2026 wird

die Helaba über den Helaba-Swift Code die Auslands-Transaktionen der

Sparkassen-Finanzgruppe bündeln. Mehr als 240 Sparkassen haben das Angebot der

Helaba bereits angenommen. Dank ihres umfangreichen Portfolios im Cash

Management positioniert sich die Helaba nicht nur als strategische Partnerin im

internationalen Zahlungsverkehr, sondern auch als das Gesicht der

Sparkassen-Finanzgruppe in der globalen Finanzwelt.

"Mit diesem Schritt stärken wir die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Sparkassen und ihrer Kunden und vertreten ihre Interessen im

internationalen Kontext", betont Thomas Groß, CEO der Helaba. "Wir freuen uns,

unter anderem dieses zukunftsweisende Modell auf der SIBOS 2025 einem

internationalen Fachpublikum vorzustellen."

Besuchen Sie die Helaba am Stand I 054, Halle 3.1, auf der SIBOS 2025 und

erfahren Sie mehr über innovative Lösungen für den internationalen

Zahlungsverkehr und über das Helaba-Netzwerk von Korrespondenzbanken in 160

Ländern.

Über das Cash Management der Helaba:

Als größter SEPA -Clearer der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größten

Zahlungsverkehrsabwickler in Deutschland bietet die Helaba Unternehmen,

institutionellen Kunden und der öffentlichen Hand ein breites Spektrum an

Leistungen im Zahlungsverkehr, in der Kontoführung und im Kartengeschäft. Mit

innovativen Lösungen unterstützt die Landesbank beim Management von Liquidität

und der Optimierung von Zahlungsverkehrsprozessen.

