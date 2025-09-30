OTS: Helaba / Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der ...
Helaba auf SIBOS 2025: Starke Partnerin im Zahlungsverkehr der Zukunft
Frankfurt am Main (ots) - Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) demonstriert
vom 29. September bis 2. Oktober 2025 auf der renommierten Finanzplattform SIBOS
in Frankfurt ihre führende Rolle im Zahlungsverkehr. Als einer der größten
Zahlungsverkehrsdienstleister Deutschlands und starke Partnerin der
Sparkassenfinanzgruppe ist die Helaba mit einem eigenen Stand vertreten. Dort
wird die Landesbank dem Fachpublikum zudem ihre Expertise im weltweiten
Außenhandel, bei syndizierten Transaktionen in den Produktbereichen Export-,
Supply Chain-, Commercial Real Estate- und Transport Finance sowie im
Kapitalmarkt präsentieren.
Helaba bündelt den Auslandszahlungsverkehr für Großteil der Sparkassen
Mit ca. 11,6 Mrd. Kundentransaktionen und einem Volumen von etwa 6 Billionen
Euro gehört die Helaba zu den Marktführern im Zahlungsverkehr. Europaweit ist
sie größter Einreicher bei der EBA Clearing. Bundesweit nutzen schon heute 80
Prozent aller deutschen Sparkassen die Helaba als zentralen Zugang zu
internationalen Clearinghäusern und Zahlungsdienstleistern. Ab Februar 2026 wird
die Helaba über den Helaba-Swift Code die Auslands-Transaktionen der
Sparkassen-Finanzgruppe bündeln. Mehr als 240 Sparkassen haben das Angebot der
Helaba bereits angenommen. Dank ihres umfangreichen Portfolios im Cash
Management positioniert sich die Helaba nicht nur als strategische Partnerin im
internationalen Zahlungsverkehr, sondern auch als das Gesicht der
Sparkassen-Finanzgruppe in der globalen Finanzwelt.
"Mit diesem Schritt stärken wir die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Sparkassen und ihrer Kunden und vertreten ihre Interessen im
internationalen Kontext", betont Thomas Groß, CEO der Helaba. "Wir freuen uns,
unter anderem dieses zukunftsweisende Modell auf der SIBOS 2025 einem
internationalen Fachpublikum vorzustellen."
Besuchen Sie die Helaba am Stand I 054, Halle 3.1, auf der SIBOS 2025 und
erfahren Sie mehr über innovative Lösungen für den internationalen
Zahlungsverkehr und über das Helaba-Netzwerk von Korrespondenzbanken in 160
Ländern.
Über das Cash Management der Helaba:
Als größter SEPA-Clearer der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größten
Zahlungsverkehrsabwickler in Deutschland bietet die Helaba Unternehmen,
institutionellen Kunden und der öffentlichen Hand ein breites Spektrum an
Leistungen im Zahlungsverkehr, in der Kontoführung und im Kartengeschäft. Mit
innovativen Lösungen unterstützt die Landesbank beim Management von Liquidität
und der Optimierung von Zahlungsverkehrsprozessen.
