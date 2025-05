OTS: Kearney / Neue Kearney-Studie: 2025 und 2026 werden zu Schlüsseljahren ...

Neue Kearney-Studie: 2025 und 2026 werden zu Schlüsseljahren für M&A

im Kosmetik- und Körperpflegebereich

Düsseldorf (ots) - Der Markt für Beauty und Personal Care (BPC) steht vor einem

Jahr tiefgreifender Veränderungen. Laut der neuen Kearney-Studie "2025 M&A in

Beauty and Personal Care: A Practitioner's View on a Unique Window of

Opportunity" bieten die kommenden 12 bis 18 Monate eine sehr gute Gelegenheit

für Investoren. Gründe dafür sind günstige Bewertungen, strategische

Portfolioanpassungen großer Unternehmen sowie der zunehmende Druck auf

Private-Equity-Investoren, Kapital freizusetzen.

2024: Rekordaktivität mit Strukturwandel

Schon 2023 war ein Rekordjahr für M&A im BPC-Bereich - doch 2024 legte der Markt

nochmals um 40 Prozent zu und erreichte rund 350 Transaktionen weltweit.

Gleichzeitig änderte sich die Struktur der Deals: Der Anteil großer Übernahmen

halbierte sich in zwei Jahren, und die durchschnittlichen Dealwerte fielen um

rund 60 Prozent. Hauptgründe sind Bewertungskorrekturen, eingeschränkte

Kapitalverfügbarkeit und wirtschaftliche Unsicherheiten.

2025: Strategische Weichenstellungen entscheiden über den Erfolg

Für 2025 erwartet Kearney eine Fortsetzung dieser Dynamik - allerdings mit einem

klaren Shift hin zu strategischen Entscheidungen. Multinationale Konzerne nutzen

die Zeit, um ihre Portfolios zu bereinigen. Gleichzeitig streben

Private-Equity-Fonds vermehrt Exits an. Das eröffnet ein seltenes Zeitfenster

für den Erwerb qualitativ hochwertiger Assets zu attraktiven Preisen - bevor der

Wettbewerb wieder zunimmt und Bewertungen steigen.

Zentrale Trends für 2025

- Regionale Entwicklungen : Stärkere M&A-Aktivität wird in den USA und Indien

erwartet. Europa, Südkorea und Japan entwickeln sich langsamer, während China

stagnierende Volumina zeigt.

- Kategorien mit Wachstumspotenzial : Besonders gefragt sind Hautpflege,

Gesichtspflege, Injektionsbehandlungen und Make-up verglichen mit den

Vorjahren. In diesen Segmenten gibt es viele attraktive Zielunternehmen.

Parfum bleibt weiterhin attraktiv.

- Markenprofile im Fokus : Investoren interessieren sich vorrangig für

Dermakosmetik, ärztlich empfohlene Marken, "clean beauty", lokal verankerte

sowie Influencer-getriebene Brands. Weniger beliebt sind klassische Couture-

und Prestige-Marken mit traditionellem Erbe.

- Preissegmente : Das Hauptinteresse gilt Marken im "masstige" und Luxussegment

- oberhalb des Massenmarkts. Dort werden auch die höchsten Wertsteigerungen

erwartet.

"Jetzt ist der Moment, zu handeln"

"Für Investoren, die ihr Portfolio transformieren und langfristig im BPC-Markt

wachsen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt", sagt Fabian Lux, Partner und

Managing Director bei Kearney in der DACH-Region. "Die kommenden Monate werden

entscheidend sein - wer jetzt klug handelt, kann sich entscheidende Vorteile

sichern."

Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Lux in der Fähigkeit, schnell und

strategisch zu agieren - sei es durch gezielte Desinvestitionen, den Einstieg in

wachstumsstarke Kategorien oder durch Differenzierung und Innovationskraft.

