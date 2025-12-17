OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für Repowering-Fonds der

CEE Group

Frankfurt am Main (ots) -

- 1,6 Mrd. EUR für den Kapazitätsausbau bestehender Wind- und Solarparks

- Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Arranger an einer Konsortialfinanzierung

für den Ausbau von Wind- und Solarprojekten in Deutschland. Das Gesamtvolumen

der Finanzierung für den deutschen Asset-Manager CEE Group beläuft sich auf bis

zu 1,6 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit UniCredit, CIBC, ING, SMBC und SEB

bereitgestellt.

Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Wind- und Solarparks mit

leistungsstärkeren Turbinen und PV-Modulen und somit einer deutlichen Steigerung

der installierten Gesamtleistung - sogenanntem Repowering. CEE Group plant, auf

diese Weise die Kapazität von mindestens 29 seiner 45 Bestandsanlagen (17 Wind-

und 28 Solarparks in ganz Deutschland mit einzelnen Anlagen in Frankreich) von

aktuell 457 MW auf rund 1,1 GW zu erhöhen - eine Steigerung um mehr als 140

Prozent.

"Wir sind stolz, zu dieser großvolumigen Fonds-Finanzierung beizutragen, die

neue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerung

bestehender Wind- und Solarenergie-Infrastruktur in Deutschland ermöglicht", so

Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir

unterstreichen damit unser Engagement für die Transformation von Wirtschaft und

Gesellschaft und unterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit

Deutschlands."

"Diese Finanzierungsstruktur ist nach unserem Kenntnisstand einzigartig im

deutschen Markt für Alternative Investmentfonds", erklärt Detlef Schreiber, CEO

der CEE Group. "Wir haben erstmals eine Konsolidierung auf Portfolio-Ebene des

gesamten Fonds erreicht - und das ohne zusätzliche Eigenkapitalanforderungen an

unsere institutionellen Investoren. Dies ermöglicht nicht nur die Rückführung

verschiedener Bestandskreditlinien, sondern sichert gleichzeitig die

vollständige Finanzierung unserer ambitionierten Repowering-Strategie bis 2030."

"Es spricht für die Professionalisierung des Marktes, dass ein derart

eindrucksvolles internationales Konsortium unsere Repowering-Strategie mit

diesem Volumen finanziert", so Franjo Salic, CIO der CEE Group. "Der Megatrend

Repowering ist absolut bankfähig und bietet eine Win-Win-Situation für Eigen-

wie Fremdkapitalgeber."

