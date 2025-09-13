DAX23.633 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub ...

12.09.25 10:38 Uhr

KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH

Frankfurt am Main (ots) -

Wer­bung

- Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland

- Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes

Die KfW IPEX-Bank prolongiert die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die

Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die dritte Verlängerung

unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, Deutsche

Bank, LBBW, BayernLB, DZ BANK, NORD/LB sowie UniCredit. Die KfW IPEX-Bank agiert

Wer­bung

seit Begebung der Kreditlinie als Sole Mandated Lead Arranger, Bookrunner und

Agent.

"Dieses Mandat untermauert die hervorragende Kundenbeziehung, die wir mit

unserer Kundin THE pflegen" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der

KfW IPEX-Bank. "Wir unterstützen THE seit vielen Jahren und damit auch die

Versorgungssicherheit in Deutschland, die für Bevölkerung und Wirtschaft

essenziell ist. Darüber hinaus tragen wir zum Bau des deutschlandweiten

Wer­bung

Wasserstoff-Kernnetzes und somit zur Transformation der Energieversorgung bei."

THE hat in ihrer Aufgabe als Gas-Marktgebietsverantwortlicher (MGV) eine

Kernfunktion im deutschen Gasmarkt inne. Zudem übertrug die Bundesnetzagentur

2024 die Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes bzw. die Führung des

Amortisationskontos an die von THE im Mehrheitsbesitz gehaltene H2

Amortisationskonto GmbH; mit der Finanzierung des Amortisationskontos wurde

wiederum die KfW beauftragt (Kreditlinie i.H.v. EUR 24 Mrd.).

Pressekontakt:

Dela Strumpf

E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-2984

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6116338

OTS: KfW IPEX-Bank