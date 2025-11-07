DAX23.622 -0,5%Est505.586 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

OTS: KfW / KfW Research: Mittelstand hofft auf bessere Geschäfte

07.11.25 10:04 Uhr

KfW Research: Mittelstand hofft auf bessere Geschäfte

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erholt sich von Dämpfer im September

Wer­bung

- Mittelständische Unternehmen sind wieder optimistischer für die Zukunft,

beurteilen ihre aktuelle Lage aber unvermindert skeptisch

Nach einem Dämpfer im September hat sich die Stimmung im deutschen Mittelstand

wieder aufgehellt. Im Oktober setzte der Geschäftsklimaindex den Erholungskurs

fort, auf dem er sich seit Jahresbeginn befindet. Er legte leicht um 1,3 Zähler

zu auf nun minus 14,6 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen Durchschnitt

Wer­bung

markiert - die Stimmung bessert sich also, hat aber noch sehr viel Luft nach

oben.

Getrieben wird der Aufwärtstrend bereits seit Jahresbeginn maßgeblich von

steigenden Geschäftserwartungen des Mittelstands. Ihre aktuelle wirtschaftliche

Situation dagegen bewerten die Unternehmen seit Monaten recht gleichbleibend und

wenig positiv. Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür

wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus,

Wer­bung

unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

"Die Unternehmen in Deutschland hoffen darauf, dass sich die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen zeitnah verbessern", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt

der KfW. "Die Erwartung ist hoch, dass die Bundesregierung das angekündigte

Fiskalpaket zügig umsetzt. Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen viele

Unternehmen als nicht gut. Es besteht also großer Handlungsdruck."

In den Großunternehmen verbesserte sich das Geschäftsklima im Oktober ebenfalls,

um 2,2 Zähler auf nun minus 16,3 Punkte. Dieser Anstieg war rein

erwartungsgetrieben, ihre aktuelle Situation bewerten die Großunternehmen

schlechter als im Vormonat. Sie schauen zudem sehr pessimistisch auf die

Jobsituation: Viele Unternehmen rechnen offenbar damit, die Zahl ihrer

Beschäftigten reduzieren zu müssen. Im Mittelstand dagegen verbesserten sich die

Beschäftigungserwartungen im Oktober leicht und sind insgesamt deutlich weniger

negativ als in den Großunternehmen.

Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6153494

OTS: KfW