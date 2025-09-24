OTS: MCS Market Communication Service GmbH / Neue Bewertungschancen für die ...

Neue Bewertungschancen für die Future-Fuels-Aktie. Sind das die

erhofften Signale für einen Kursanstieg? (FOTO)

Lüdenscheid (ots) - Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW),

"Future Fuels" oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das

Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um die

Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt "Hornby

Basin", das sich rund 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet,

aufzunehmen.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels Inc. ist das Projekt "Hornby", das

das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein

geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen,

darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt

Future Fuels das Konzessionsgebiet "Covette" in der Region James Bay in Quebec,

das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Die für 2025 genehmigte Feldsaison erstreckt sich von September bis in den

Spätherbst und konzentriert sich zunächst auf eine umfassende geophysikalische

Gravitationsbodenuntersuchung im Gebiet des Uransystems "Mountain Lake". Diese

hochauflösende Untersuchung, die in Kooperation mit den Spezialfirmen "Dahrouge

Geological Consulting" und "EarthEx Geophysical Solutions" durchgeführt wird,

umfasst rund 540 Gravitationsmessstationen auf einer Fläche von etwa 12

Quadratkilometern. Die Messstationen werden dabei in einem engmaschigen Raster

von 200 Meter voneinander entfernten Linien mit jeweils 100 Meter

Stationsabstand positioniert.

Das gesamte Programm wird logistisch von Kugluktuk aus mit

Hubschrauberunterstützung koordiniert. Ergänzend zur Gravitationsuntersuchung

sind weitere Prospektionsarbeiten geplant, die geologische Kartierungen,

gezielte Gesteins-, Boden- und Geschiebemergelprobenahmen sowie eine

luftgestützte geophysikalische Untersuchung umfassen können.

Ziel der hochauflösenden Gravitätsmessungen ist die Identifizierung von

Alterationssystemen und strukturellen Merkmalen, die sowohl für

diskordanzgebundene Uranmineralisierung als auch für in Sedimenten beherbergte

Kupfermineralisierung vielversprechende Indikatoren darstellen.

Die "Nunavut Planning Commission" ("NPC") hat bestätigt, dass das vom

Unternehmen vorgeschlagene Arbeitsprogramm von der Prüfung durch das Nunavut

"Impact Review Board" ("NIRB") ausgenommen ist, da es unter eine in Anhang "12-1

des Nunavut Agreement" aufgeführte Kategorie von Arbeiten fällt und keine

kumulativen Umweltbedenken aufwirft. Die Aufsichtsbehörden, darunter

"Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada" ("CIRNAC"), die

"Kitikmeot Inuit Association" ("KIA") und das "Nunavut Water Board", wurden

entsprechend informiert.

Abbildung 1: Karte mit den geplanten Gravitationsmessstationen. (https://www.akt

ienempfehlungen24.de/pressemitteilung/FutureFuelsInc-23-09-2025?utm_source=dpa&u

tm_medium=Finanznachricht&utm_campaign=Future+Fuels+Inc)

Rob Leckie, President und CEO, zeigte sich betont optimistisch:

"Der Erhalt der Explorationsgenehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für

Future Fuels, da wir jetzt mit den Feldarbeiten auf dem Projekt Hornby beginnen

können. Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, freuen wir uns auf den

unmittelbaren Beginn unseres Phase-1-Programms."

Umwelt- und Gemeindeengagement

Future Fuels hat einen umfassenden Umwelt- und Wildtiermanagementplan mit

strengen Maßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen auf die Karibus,

Moschusochsen und Zugvögel umgesetzt, darunter saisonale zeitliche

Beschränkungen, Flughöhenprotokolle und Pufferzonen rund um empfindliche

Lebensräume. Die Zusammenarbeit mit der "Kitikmeot Inuit Association", der

"Hunters and Trappers Organization" und der Gemeinde Kugluktuk wird fortgesetzt,

und das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen offenen Dialog und die

Beteiligung der lokalen Bevölkerung an seinen Explorationsprogrammen ein.

Ausblick - das sind die nächsten Steps:

Aufbauend auf den Ergebnissen der Feldsaison 2025 plant Future Fuels, im Jahr

2026 seine erste Bohrkampagne im Projekt "Hornby Basin" durchzuführen. Das

geplante Programm sieht Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu

10.000 Metern, die Errichtung eines saisonalen Camps und die gesamte logistische

Unterstützung vor. Die Anträge für die Bohrgenehmigungen werden voraussichtlich

im Herbst 2025 eingereicht. Im letzten Unternehmens-Update hatte das Unternehmen

bereits einen aussichtsreichen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben:

Im Rahmen der Feldsaison 2025 plant das Unternehmen geophysikalische

Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen sowie geochemische Probenahmen.

Ergänzend sind geophysikalische Flugvermessungen vorgesehen. Die Arbeiten

konzentrieren sich zunächst auf staatliche Flächen ("Crown Land"); Maßnahmen auf

Gebieten der Inuit ("Inuit Owned Lands") sind aktuell nicht vorgesehen. Die

entsprechenden Genehmigungsanträge wurden bei den zuständigen Aufsichtsbehörden

eingereicht.

Zentraler Bestandteil des Explorationsprogramms 2025 ist eine hochauflösende

Gravitationsbodenuntersuchung auf einem rund zwölf Quadratkilometer großen

Areal. Die Erhebung erfolgt durch zwei mobile Feldteams mit

Hubschrauberunterstützung und basiert auf einem engmaschigen Raster mit

Messstationen im 50-Meter-Abstand, ausgelegt auf Linien im Abstand von 200

Metern. Ziel ist es, strukturelle Merkmale und Alterationszonen zu

identifizieren, die potenziell mit Uran- oder Kupfermineralisierungen in

Zusammenhang stehen.

Parallel dazu sollen geologische Kartierungen und gezielte Probenahmen von

Gestein, Boden und Geschiebemergel durchgeführt werden. Diese ergänzenden

Arbeiten sollen helfen, priorisierte Zielzonen zu definieren und sowohl

hyperspektrale Anomalien als auch mittels Künstlicher Intelligenz generierte

Explorationsziele zu überprüfen. Insgesamt zielt das Programm auf die

systematische Weiterentwicklung von Frühphasen-Zielen innerhalb eines

Explorationskorridors, der das Potenzial für intrusionsbedingte,

diskordanzgebundene und sedimentgebundene Uranvorkommen sowie in Sedimenten

lagernde Kupfersysteme aufweist - Lagerstätten, die entscheidende Elemente für

die globale Energiewende enthalten.

Bereits jetzt wird parallel zur Feldarbeit 2025 an der logistischen und

operativen Planung für ein erstes Diamantbohrprogramm im Jahr 2026 gearbeitet.

Dieses würde die erste unterirdische Untersuchung des Projekts durch das

Unternehmen darstellen und den nächsten Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einer

potenziellen Erschließung markieren. Vorgesehen ist ein Bohrvolumen von bis zu

10.000 Metern auf priorisierten Zielstrukturen. Flankiert werden soll die

Kampagne durch ein saisonales Feldcamp sowie die gesamte unterstützende

Infrastruktur, einschließlich Hubschrauberstationierung, Wasserversorgung und

Abfallentsorgung.

Das Hornby-Projekt gewinnt vor dem Hintergrund eines sich rasant wandelnden

Marktumfelds zunehmend an Bedeutung.

Der globale Uranmarkt befindet sich in einer strukturellen Transformation: Auf

Jahre der Unterinvestition folgt nun eine Phase, in der das Angebot hinter der

exponentiell steigenden Nachfrage zurückbleibt. Diese fundamentale

Marktasymmetrie gilt als Ausgangspunkt für nachhaltige Preissteigerungen - ein

klassisches Umfeld für substanzielle Rohstoffrenditen.

Treiber dieser Entwicklung ist nicht zuletzt die digitale Transformation.

Der globale Ausbau von Hyperscale-Rechenzentren zur Abdeckung wachsender

KI-Anwendungen erzeugt eine enorme Nachfrage nach CO2-freier, grundlastfähiger

Energie. Eine Anforderung, die ausschließlich die Kernenergie zuverlässig

erfüllen kann. Technologiekonzerne wie Microsoft, Google, Amazon und Meta haben

diese Entwicklung längst antizipiert und setzen strategisch auf nukleare

Versorgungssicherheit: von langfristigen Abnahmeverträgen über Investitionen in

modulare Reaktortechnologien bis hin zu exklusiven Partnerschaften mit

Kraftwerksbetreibern.

Kernenergie etabliert sich so zunehmend als kritische Infrastruktur der

digitalen Zukunft.

Diese tektonischen Marktverschiebungen werden flankiert durch geopolitische

Entwicklungen und regulatorische Impulse. Die EU-Taxonomie hat die

Klassifizierung der Kernenergie als nachhaltige Technologie besiegelt, während

gleichzeitig ein wachsender Trend zum "Supply-Chain-Reshoring" den Bedarf an

Uran aus politisch stabilen Regionen verstärkt.

In diesem Spannungsfeld aus technologischer Disruption, geopolitischer

Neuordnung und wachsendem Rohstoffbedarf rücken Explorationsunternehmen mit

hochwertigen Projekten in sicheren Jurisdiktionen in den Fokus. Future Fuels

Inc. positioniert sich mit dem "Hornby-Projekt" als einer der spannendsten

Frühphasen-Player im Sektor. Die Region beherbergt über 40 wenig erforschte

Uranvorkommen, darunter auch die historische Mountain-Lake-Lagerstätte - ein

geologisches Erbe mit aussichtsreichem Potenzial.

Dieser Sektor dürfte vor einer umfassenden Neubewertung stehen.

Wenn immer mehr Anleger und Investoren Gefallen an diesem Unternehmen gefunden

haben - davon sollte man nach dem positiven News-Flow der letzten Wochen

ausgehen - werden sie zunehmend bullish und kaufen entweder zum ersten Mal oder

bauen ihre vorhandenen Positionen aus. Wer jetzt in die Future Fuels Inc. (ISIN:

CA36118K1084 | WKN: A40TUW) einsteigt, dürfte bald schon hervorragende

Gewinnaussichten haben: Das Kursniveau ist noch vergleichsweise niedrig und in

den nächsten Jahren dürfte hier ein riesiges Upside-Potential vorhanden sein.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer

Werbekampagne des Emittenten Future Fuels Inc. und richtet sich an erfahrene und

spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als

unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche

Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können,

vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert

ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen

erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB

11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder

Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige

Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung

eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen

wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der

vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den

Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies

begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen

Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von

Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen

Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des

Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es

besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,

diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu

verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit

weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund

entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen

des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen

Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter

noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen

Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle

Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch

keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder

in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung

besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene

Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen

Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung

weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder

Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei

der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),

noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben

konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die

die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des

Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an

über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en

die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen

Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,

war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den

Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung

über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A

und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen

zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein

Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Future Fuels Inc.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 06.01.2025

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:23 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten

Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur

Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten

Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind

nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen

weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:

Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und

Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse,

Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.

a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen

und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt

öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen

Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten

verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,

kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen

Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren

Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze

auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle

Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.

Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig

Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.

Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten

Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des

Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die

der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,

stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen

Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist

die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.

der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise

resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.

Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen

Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von

politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu

erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten

Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer

Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen

in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust

erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre

Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter

enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt

wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,

Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren

Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und

Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und

Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares

Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden

für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder

Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,

Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen

anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service

und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer

historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden

werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten

könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht

unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die

getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht

auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre

der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch

nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom

Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen

treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen

und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es

handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf

ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf

eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche

von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu

erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede

Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die

darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung

gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch

konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente

Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder

des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers

oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die

Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem

sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb

dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut

diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen

Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische

Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK

Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich

abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene

Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien

nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten

(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien

vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,

dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten

könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all

diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial

für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg

der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum

Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers

verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen

derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der

Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde

gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

