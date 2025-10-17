OTS: NÜRNBERGER Versicherung / NÜRNBERGER und VIG unterzeichnen ...

NÜRNBERGER und VIG unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung

Nürnberg (ots) -

- VIG kündigt öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre der NÜRNBERGER an

- Angebot an die Aktionäre wird 120 Euro pro Aktie betragen

- Aktionäre profitieren von hochattraktiver Prämie von 173% auf den unverzerrten

volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13.05.2025

- NÜRNBERGER wird eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bleiben

und erhält weitreichende Investitionszusagen

Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ("NÜRNBERGER") und die VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") haben nach positivem Abschluss der

Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden Verhandlungen heute eine

Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung zur

strategischen Partnerschaft ist es, die NÜRNBERGER bei ihrer Weiterentwicklung

hin zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu

unterstützen, vielfältige Synergien zu nutzen und die Marktposition beider

Partner in Deutschland und Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter auszubauen.

VIG wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie bieten, dies entspricht einer

hochattraktiven Prämie von 173%

In der Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft hat sich die VIG

verpflichtet, allen Aktionären der NÜRNBERGER ein hochattraktives freiwilliges

öffentliches Erwerbsangebot ("Angebot") zu unterbreiten und beabsichtigt, eine

kontrollierende Mehrheitsbeteiligung an der NÜRNBERGER zu erwerben. Der

Angebotspreis wird 120 Euro pro NÜRNBERGER-Aktie in bar betragen. Dies

entspricht einer Prämie von 173% im Vergleich zum unverzerrten

volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs der NÜRNBERGER-Aktie sowie von

154% gegenüber dem unverzerrten XETRA-Schlusskurs der NÜRNBERGER-Aktie, jeweils

vom 13.05.2025, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Prüfung strategischer

Optionen durch die NÜRNBERGER. Eine von der Investment Bank ParkView Partners

erstellte Fairness Opinion für den Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER

kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht als

angemessen zu bewerten ist.

Die VIG hat der NÜRNBERGER mitgeteilt, dass sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie

u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des

öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Re Insurance Company

Ltd., im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet haben,

Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4% des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das

Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands der NÜRNBERGER haben

bestätigt, dass sie sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien an der NÜRNBERGER in

das Angebot einliefern werden. Die Parteien haben darüber hinaus vereinbart,

dass der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages für einen

Zeitraum von mindestens drei Jahren nach Unterzeichnung der Vereinbarung

ausgeschlossen ist.

Strategische Partnerschaft ist Ergebnis eines umfassenden kompetitiven Prozesses

Dem Abschluss der strategischen Partnerschaft ging eine tiefgreifende etwa

zehnmonatige Prüfung strategischer Optionen durch die NÜRNBERGER sowie ein

kompetitiver Prozess mit weiteren möglichen Partnern voraus. Dabei hatte die

NÜRNBERGER, unterstützt von der Strategieberatung Bain & Company, zunächst einen

detaillierten Anforderungskatalog für potenzielle Partner entwickelt. Auf dieser

Grundlage wurden geeignete Parteien ausgewählt und Gespräche aufgenommen, die

nun mit dem Abschluss der Vereinbarung mit der VIG erfolgreich abgeschlossen

wurden.

VIG ist der ideale Partner für die Weiterentwicklung der NÜRNBERGER

"Mit der VIG gewinnen wir einen starken Partner, der unsere Werte teilt und

unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt", sagt Harald Rosenberger,

Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER. "Die Partnerschaft gibt uns die

Möglichkeit, als eigenständiges Unternehmen unsere Transformation signifikant zu

beschleunigen und damit auch unsere Marktposition weiter zu stärken."

"Ziel der Investition ist, nachhaltiges und profitables Wachstum für die

NÜRNBERGER-Gruppe zu ermöglichen und mit der Diversifikation über den deutschen

Markt auch die langfristige Wachstumsstrategie der VIG in CEE zu unterstützen.

Mit unserer Mehrmarkenstrategie bieten wir ideale Voraussetzungen zur

Standortsicherung sowie zum Identitätserhalt der starken Marke NÜRNBERGER.",

sagt Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der VIG.

Die NÜRNBERGER treibt eine umfassende Unternehmenstransformation voran und

reagiert so mit konkreten Maßnahmen auf das allseits herausfordernde Marktumfeld

und strukturelle Veränderungen in der Branche. Die VIG ist der ideale Partner,

um diese Transformation zu unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der

NÜRNBERGER zu stärken. Beide Unternehmen teilen eine gemeinsame strategische

Vision für die Zukunft und gemeinsame Potenziale. Die Verbindung der beiden

leistungsstarken und renommierten Unternehmen wird Innovationen beschleunigen,

schnellere Produktentwicklungen ermöglichen und das Angebot an hochwertigen

Versicherungs- und Finanzlösungen für Kunden und Vertriebspartner vergrößern. Zu

diesem Zweck hat die VIG im Rahmen der Vereinbarung zur strategischen

Partnerschaft auch weitreichende und konkrete Investitionen zugesichert.

Gleichzeitig hat sich die VIG dazu verpflichtet, die Eigenständigkeit und

Identität der NÜRNBERGER zu wahren.

VIG sichert Erhalt von Standort, Arbeitsplätzen und Marke sowie erhebliche

Investitionen zu

Gegenstand der Vereinbarung sind neben der Sicherung des Standortes in Nürnberg

auch weitreichende Zusagen für die bestehenden Arbeitsplätze und

Betriebsvereinbarungen sowie Maßnahmen zur Bindung und Förderungen von

Mitarbeitern. Hinzu kommen Zusagen zur Identität und Marke. Zudem hat die VIG

Finanzierungsgarantien und erhebliche Investitionen zur schnellen Umsetzung

eines Großprojekts zur IT-Transformation zugesichert, das die Schaffung einer

modernen, effizienten und zukunftsfähigen Systemlandschaft vorsieht.

Beide Unternehmen profitieren von jeweiliger Expertise und Marktposition

Durch ihre komplementären Fähigkeiten und auf Basis ihrer umfassenden Expertise

können beide Unternehmen ihre Skalierung beschleunigen und zusätzliche

Umsatzpotenziale erschließen. Im Verbund mit der VIG kann die NÜRNBERGER sich am

bewährten Standort Nürnberg zu einer noch stärkeren und dynamischen

Wachstumsplattform im deutschen Markt entwickeln, unter anderem mit dem Ausbau

des Schadens- oder Unfallgeschäfts. Gleichzeitig wird die NÜRNBERGER

insbesondere mit ihrer marktführenden Position in der Personenversicherung (v.a.

Einkommensschutz), ihrer Rolle als wegweisender Anbieter von Biometrie-Produkten

und im Aufbau und der Steuerung effektiver Vertriebswege der VIG weitere

Wachstumsimpulse verleihen und ihre Diversifizierungsstrategie stärken.

Die Parteien beabsichtigen, soweit gesetzlich zulässig und vorbehaltlich der

Sorgfalts- und Treuepflichten des Vorstands der NÜRNBERGER, zeitnah nach Vollzug

der Transaktion ein Delisting der Gesellschaftsaktien von allen Handelsplätzen

durchzuführen. Ein separates Delisting-Angebot ist im Einklang mit der geltenden

Rechtslage aufgrund der Notierung der NÜRNBERGER-Aktien im unregulierten Markt

nicht erforderlich.

Das Angebot wird üblichen Angebotsbedingungen, einschließlich behördlicher

Freigaben unterliegen. Die Angebotsunterlage wird in den kommenden Tagen durch

die VIG veröffentlicht werden, woraufhin die Angebotsfrist beginnen wird.

Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER begrüßen das Angebot und beabsichtigen,

vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären im Rahmen ihrer

begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots zu empfehlen.

ParkView Partners agiert als exklusiver Finanzberater und Willkie Farr &

Gallagher sowie MUTTER & PARTNER als Rechtsberater der NÜRNBERGER im Hinblick

auf die strategische Partnerschaft und das Erwerbsangebot der VIG.

Über die NÜRNBERGER Versicherung

Die NÜRNBERGER Versicherung steht seit 1884 für Sicherheit, Verlässlichkeit und

partnerschaftliche Nähe. Mit Beitragseinnahmen von 3,6 Milliarden Euro und etwa

3.800 Mitarbeitenden zählt sie heute zu den größten und leistungsstärksten

Versicherungsunternehmen in Deutschland. Sie bietet ein breites Spektrum an

Produkten in den Bereichen Lebens-, Kranken-, Schaden- und Unfallversicherung

für Privat- und Firmenkunden. Mit ihren innovativen Vorsorge- und

Absicherungslösungen belegt sie regelmäßig Spitzenplätze in Branchenanalysen.

Als Präventionsversicherer verfolgt die NÜRNBERGER das Ziel, Risiken

kalkulierbar zu machen und Chancen zu eröffnen - menschlich, klar, verlässlich

und vorausschauend. Vom Hauptsitz in Nürnberg aus ist das Unternehmen bundesweit

tätig und arbeitet eng mit Vertriebspartnern und Maklern zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nuernberger.com.

