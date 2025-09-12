OTS: Oryx Stainless AG / Verlängerung der Kreditlinien schreibt die stabile ...

Verlängerung der Kreditlinien schreibt die stabile Flankierung der

dynamischen Wachstumsstrategie von Oryx Stainless in die Zukunft fort

Mülheim an der Ruhr (ots) - Oryx Stainless Group hat die bestehenden

syndizierten Kreditlinien frühzeitig verlängert. Das Volumen der auf dem

bewährten Borrowing Base Konzept beruhenden, assetbasierten Finanzierung umfasst

110 Millionen Euro. Die anfängliche Laufzeit beträgt drei Jahre mit einer

Verlängerungsoption von bis zu zwei weiteren Jahren. Ferner ist eine Erhöhung

des Kreditvolumens auf bis zu 130 Millionen Euro optionaler Bestandteil der

Dokumentation.

Die syndizierte Kreditvereinbarung dient im Wesentlichen der flexiblen und

bedarfsgerechten Finanzierung des Umlaufvermögens der europäischen

Konzerngesellschaften sowie Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit

Rohstoffabsicherungsgeschäften. Der unlängst in Betrieb genommene Standort der

Oryx Stainless Malaysia wurde neu als Kreditnehmerin aufgenommen. HSBC Malaysia

hatte bereits die langfristige Finanzierung des Investitionsvorhabens vor Ort

unterstützt.

Damit ist Asien, neben Europa, inzwischen ein weiterer Kernmarkt für Oryx

Stainless. Oryx Stainless Thailand, in ASEAN bereits seit mehr als 10 Jahren

erfolgreich aktiv und inzwischen Marktführer, wurde anfangs auch über den

europäischen Kreditvertrag finanziert. Nach Erreichen der notwendigen Größe

wurde seit 2020 im Rahmen eines Club Deals mit HSBC Thailand und der lokalen

Kasikornbank eine innovative, revolvierende Kreditfazilität in Höhe von

inzwischen einer Milliarde Thai Baht umgesetzt.

Das seit vielen Jahren unveränderte Konsortium in Europa besteht aus der HSBC

Deutschland als alleinigem Bookrunner, unterstützt von der Commerzbank, der DZ

Bank und der Rabobank als Mandated Lead Arrangers. Die NRW.Bank und die

Stadtsparkasse Düsseldorf fungierten als Lead Arrangers.

Roland Mauss, CFO von Oryx Stainless resümiert: "HSBC Deutschland und die Oryx

Stainless Group verbinden rund fünfundzwanzig Jahre der vertrauensvollen und

erfolgreichen Zusammenarbeit. HSBC Deutschland und die weiteren Banken und

Finanzierungspartner haben so maßgeblich zum überdurchschnittlichen Wachstum und

zur nachhaltigen Entwicklung von Oryx Stainless beigetragen und die Gruppe so zu

einem der globalen Player im Bereich Edelstahlrecycling werden lassen."

Der CEO von HSBC Deutschland, Dr. Michael Schleef hebt hervor: "Wir freuen uns

sehr, die Oryx Stainless Group erneut bei der Verlängerung ihrer syndizierten

Kreditlinie zu begleiten und die Gruppe darüber hinaus mit zusätzlichen

Produkten und Dienstleistungen bei ihrer weiteren Entwicklung als weltweit

agierender Rohstofflieferant zu unterstützen. Die fruchtbare Zusammenarbeit und

das Wachstum der Oryx Stainless Group zeigen, welches Potenzial die kombinierte

Stärke von HSBC in Europa und Asien entfaltet."

Über Oryx Stainless Group:

Die Oryx Stainless Group mit ihrer Muttergesellschaft Oryx Stainless Holding B.

V. ist eine international führende Unternehmensgruppe für den Handel und die

Verarbeitung von recyceltem Edelstahl als nachhaltigem Rohstoff für die

Edelstahlproduktion. Zu den Kunden zählen Hersteller von Lang- und Flachstahl

aus Edelstahl weltweit. Auf der Lieferantenseite verfügt Oryx Stainless über

eine breite, kontinuierlich wachsende internationale Beschaffungsbasis. Als

weltweit tätige Unternehmensgruppe sind guter Service und eine reibungslos

funktionierende Transportinfrastruktur unerlässlich. Beides garantiert das

Unternehmen mit seinen Standorten in Europa und Asien.

Ansprechpartner:

Roland Mauss

Oryx Stainless

Telefon +49 208 58 09 0

mailto:mauss@oryx.com

