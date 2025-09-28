OTS: Reisebank AG / Reisebank AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden / ...

Reisebank AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden / Generationswechsel

stellt Weichen für die erfolgreiche Fortführung der strategischen

Transformation (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Torsten Krieger den

Vorsitz des Vorstands der Reisebank AG und löst damit Andreas Holz plangemäß ab.

Mit diesem Generationswechsel geht eine Neuverteilung einiger Vorstandsressorts

einher. Das Vorstandsteam setzt sich weiterhin aus Torsten Krieger, Dr. Tilmann

Gerhards sowie Andreas Holz zusammen und stellt sich zukünftig wie folgt auf:

Torsten Krieger übernimmt als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung für

Geschäftssteuerung, Personal, Marketing & Vertriebssteuerung, Produktion und

Compliance. Dr. Tilmann Gerhards verantwortet die Bereiche Vertrieb Verbund,

Vertrieb Retail, E-Commerce und Handel. Andreas Holzführt bis zu seinem

geplanten Ausscheiden im September 2026 die Ressorts Finanzen und Innenrevision.

Mit diesem Wechsel im Führungsteam stellt die Reisebank AG die Weichen für die

erfolgreiche Fortführung ihrer strategischen Transformation. Diese umfasst

insbesondere:

- den weiteren Ausbau als führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und

Bargeldlogistik,

- die Fokussierung als Dienstleister im genossenschaftlichen Verbund, digitale

Vertriebswege und kundenorientierte Niederlassungen,

- die konsequente Weiterentwicklung in Richtung Digitalisierung als Basis für

zukunftsorientierte Angebote,

- sowie die vollständige Einbindung als einziger Anbieter für Gold und Sorten in

den Banking Workspace der Atruvia.

Die Reisebank unterstreicht damit ihre Rolle als zentraler Partner für

Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken und

weitere Institute im genossenschaftlichen FinanzVerbund.

"Unser Ziel ist es, das Angebot für Partnerbanken und Endkunden weiter zu

stärken und die Reisebank AG nachhaltig als führenden Infrastrukturanbieter im

Verbund zu positionieren. Diesen Weg gehen wir als Vorstandsteam gemeinsam",

erklärt Torsten Krieger.

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Andreas Holz bedankt sich für das Vertrauen

während seiner langjährigen Amtszeit und begrüßt den Generationswechsel: "Es ist

der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten. Mit der neuen Ausrichtung

hin zu einer noch stärkeren Integration in die Partnerbanken ist die Reisebank

AG für die Zukunft hervorragend aufgestellt."

Über die Reisebank AG

Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige

Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als

Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und

Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale

Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden

bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund

versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für

Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie

weitere Institute.

