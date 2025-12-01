OTS: SOCOTEC Deutschland Holding GmbH / SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen ...
SOCOTEC stärkt mit den Akquisitionen von Röhll Munitionsbergung und
Koch Munitionsbergung seine führende Position im deutschen Markt für
Kampfmittelräumung
Hamburg (ots) -
- Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der
Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus.
- Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches
Know-how und eine sich strategisch ergänzende Kundenstruktur in die
europäische Plattform von SOCOTEC ein.
- Mit den Übernahmen stärkt die Gruppe ihre Kompetenz für
Infrastruktursicherheit und Umweltrisikomanagement in Europa.
SOCOTEC, eine führende Unternehmensgruppe für Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsdienste (TIC) im Bau- und Infrastrukturbereich, gibt die
Akquisitionen von Röhll und Koch bekannt. Beide Unternehmen sind auf
Kampfmittelräumung (EOD: Explosive Ordnance Disposal) spezialisiert. Die
Akquisition stärkt die Position von SOCOTEC im deutschen Markt für
Kampfmittelerkundung und -bergung, erweitert die nationale Präsenz und zeigt das
Engagement der Gruppe, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der
Infrastrukturentwicklung mitzugestalten.
Über SOCOTEC Deutschland
SOCOTEC Deutschland ist ein führender technischer Dienstleister in den Bereichen
Prüfung, Inspektion, Zertifizierung und Beratung für Bauwesen und Infrastruktur.
Mit inzwischen 1.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 240 Millionen
Euro bietet SOCOTEC Deutschland integrierte Expertise in den Bereichen
Bauplanung und -prüfung, Tunnelbau, Hochbau, Geotechnik, Vermessung, Geodaten
und Infrastrukturmonitoring. Mit deutschlandweiten Standorten unterstützt
SOCOTEC Deutschland seine Kunden dabei, gesetzliche Anforderungen, effiziente
Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks
hinweg sicherzustellen.
Ein strukturell wachsender Markt für Kampfmittelräumung in Deutschland
Der deutsche Markt für Kampfmittelräumung (EOD - Explosive Ordnance Disposal)
hatte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 560 Millionen Euro und ist seit 2020 mit
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent gewachsen.
Dieser Anstieg wird bestimmt durch strengere gesetzliche Vorgaben, eine
zunehmende technische Komplexität sowie Investitionen in die Infrastruktur. Das
Marktwachstum wird zusätzlich durch die staatliche Verpflichtung zur Sanierung
und Modernisierung kritischer Verkehrsnetze vorangetrieben, die über einen
Sonderinfrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro finanziert wird.
Mit einer erwarteten Wachstumsrate von 10 Prozent pro Jahr zwischen 2024 und
2029 sind EOD-Dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil großer öffentlicher und
privater Bauprojekte, insbesondere im Bereich Schienen- und
Straßeninfrastruktur. Mit der umfassenden Expertise im Risikomanagement, ergänzt
durch die technischen Kompetenzen von Röhll und Koch, ist SOCOTEC sehr gut
aufgestellt, um eine zentrale Rolle in diesem dynamischen, sicherheitskritischen
Sektor einzunehmen.
Röhll und Koch: Ergänzende Kompetenz und bewährte Leistungen
Röhll, gegründet im Jahr 1946, ist eines der ältesten und anerkanntesten
Unternehmen im Bereich der Kampfmittelräumung in Europa. Das Unternehmen ist auf
technisch anspruchsvolle, öffentliche Projekte spezialisiert und arbeitet unter
anderem für Kunden wie die Deutsche Bahn und die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA). Das Unternehmen erzielte 2024 einen Jahresumsatz von
40 Millionen Euro und setzt damit sein Wachstum fort, das auf seiner technischen
Kompetenz und Qualität beruht.
Koch, seit 2024 in die Röhll-Gruppe integriert, ergänzt diese Expertise durch
langjährige Erfahrung in Forst-, Landwirtschafts-, Unterwasser- und
Netzinfrastrukturprojekten und erzielt einen Jahresumsatz von 6 Millionen Euro.
Mit seinen Aktivitäten in Nord- und Ostdeutschland erweitert Koch die
geografische Reichweite und Dienstleistungsvielfalt der Gruppe. Zwischen 2020
und 2024 verzeichneten Röhll und Koch ein durchschnittliches jährliches
Umsatzwachstum von rund 16 Prozent. Dies unterstreicht ihre Positionen in einem
Markt, der Verlässlichkeit, gesetzeskonforme Abläufe und höchste
Qualitätsstandards erfordert.
Eine starke Marktposition für SOCOTEC Deutschland
Die Zusammenführung von Schollenberger Kampfmittelbergung, Röhll und Koch unter
dem Dach der SOCOTEC Kampfmittelbergung macht nun etwa 20 Prozent des deutschen
Kampfmittelräumungsmarktes aus und positioniert SOCOTEC Deutschland als
Branchenführer. Durch die Integration entsteht einer der führenden europäischen
Dienstleister im Bereich der Kampfmittelbergung, der eine sich ergänzende
geografische Präsenz, ein breit gefächertes Kundenportfolio und herausragende
technische Kompetenz für Kampfmittelerkundung und -bergung an Land wie unter
Wasser vereint.
SOCOTEC Deutschland erweitert seine Kapazität, großangelegte nationale Projekte
umzusetzen, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ganzheitliche,
verlässliche Sicherheitslösungen anzubieten. Für Röhll und Koch eröffnet die
Integration in die SOCOTEC Group den Zugang zu einem weiten europäischen
Netzwerk und modernsten technischen Ressourcen. Damit bekräftigen alle Partner
das gemeinsame Ziel, in Deutschland und Europa neue Maßstäbe für Sicherheit,
Qualität und Leistungsfähigkeit in dieser Branche zu setzen.
Europas Infrastruktur sicher gestalten
Mit diesen Akquisitionen treibt SOCOTEC seine europäische Wachstumsstrategie
voran und stärkt seine Position in technisch anspruchsvollen,
sicherheitskritischen Bereichen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit
erfordern. Da die Investitionen in Infrastrukturprojekte in Deutschland und
Europa ansteigen, wird die gebündelte Expertise in der Kampfmittelräumung eine
wichtige Rolle bei der nachhaltigen und sicheren Entwicklung zukünftiger
Verkehrs-, Energie- und Bauprojekte spielen.
"Mit den Akquisitionen von Röhll und Koch stärken wir gezielt unser Engagement
für die technische Modernisierung der deutschen Infrastruktur. Durch die
Bündelung unserer Kompetenzen im Bereich Kampfmittelräumung positionieren wir
uns als Marktführer mit einem Anteil von rund 20 Prozent am deutschen Markt. Als
eine der wichtigsten strategischen Länderplattformen der SOCOTEC Group bietet
SOCOTEC Deutschland umfassende Lösungen für sämtliche Sicherheits- und
Nachhaltigkeitsaspekte in der gebauten Lebensumwelt", betont Hervé Monjotin, CEO
der SOCOTEC Group.
Ludger Speier, CEO von SOCOTEC Deutschland, erklärt weiter: "Mit der Integration
beider Unternehmen in unserer Gruppe bündeln wir Kompetenz, Erfahrung und
Innovationskraft unter einem gemeinsamen Dach. Über 600 Mitarbeitende setzen
sich jetzt in Deutschland bei der SOCOTEC Kampfmittelbergung für die Sicherheit
von Menschen, Umwelt und Infrastruktur ein. Diese Zusammenführung ist ein
wichtiger Schritt, um unsere Position im Markt der Kampfmittelbergung nachhaltig
zu stärken. Sie schafft Synergien in Technik, Logistik und Know-how und bietet
damit die Grundlage, um komplexe Projekte künftig noch effizienter und sicherer
umzusetzen. Gleichzeitig bedeutet dieser Schritt auch Sicherheit für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf eine stabile, zukunftsorientierte
Unternehmensstruktur bauen können, ebenso wie für unsere Kunden, die auf höchste
Qualität und Verlässlichkeit vertrauen."
Über die SOCOTEC Group
Seit über 70 Jahren begleitet die SOCOTEC Group Unternehmen als unabhängiger und
vertrauenswürdiger Dritter in den Bereichen Risikomanagement, Compliance,
Sicherheit, Gesundheit und Umwelt in den Sektoren Bau, Immobilien, Infrastruktur
und Industrie. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Hervé Montjotin. Als Garant
für Integrität, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit von Bauwerken entwickelt
SOCOTEC ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Prüfen, Inspizieren
und Zertifizieren - von der technischen Prüfung, dem historischen Kerngeschäft
der Gruppe, bis hin zu technischer Beratung und Dienstleistungen im
Risikomanagement für Bauwerke, Infrastrukturen und Industrieanlagen. Die
Expertise der Gruppe ermöglicht es, private und öffentliche Auftraggeber über
den gesamten Lebenszyklus ihrer Gebäude und Anlagen hinweg zu begleiten und
deren Nachhaltigkeit zu stärken.
SOCOTEC ist Marktführer in der Bauwerksprüfung in Frankreich sowie in der
Geotechnik und Bauqualitätskontrolle im Vereinigten Königreich und in Italien.
In Europa und den USA zählt die Gruppe zu den führenden Anbietern von
TIC-Dienstleistungen (Testing, Inspection, Certification) in den Bereichen Bau
und Infrastruktur. Der Konzern erzielt einen konsolidierten Umsatz von 1,850
Milliarden Euro, davon 60 % außerhalb Frankreichs (40 % entfallen auf den
Heimatmarkt), und betreut weltweit 250.000 Kunden. Mit 15.000 Mitarbeitenden in
26 Ländern und mehr als 250 externen Akkreditierungen agiert SOCOTEC als
unabhängiger Gutachter und verlässlicher Partner in zahlreichen Projekten.
Weitere Informationen unter: http://www.socotec.com
