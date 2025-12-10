OTS: Syntellix AG / Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag ...
Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag mit
chinesischem Unternehmen zur Sicherung der Lieferkette (FOTO)
Hannover/Singapur (ots) -
- NMPA in Peking hatte Syntellix im Frühsommer Produktzulassung für weltweit
wichtigsten Zukunftsmarkt mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen erteilt
- Produktzulassung in China war wichtigstes strategisches und operatives Ziel
der Gesellschaft
- Markteinführung der Syntellix-Produkte auf großem nationalen Fachkongress in
Tianjin mit mehreren Zehntausend Teilnehmern im November erfolgreich vollzogen
- Strategischer Partnerschaftsliefervertrag mit Hainan Shamora Material Industry
Technology Co., Ltd. dient der weiteren, zusätzlichen Absicherung der
Lieferkette vor dem Hintergrund der gegenwärtigen geopolitischen Diskussionen
und der erwarteten sehr erheblichen Bestellmengen aus dem chinesischen Markt
Wenige Monate nachdem die Syntellix AG von der chinesischen NMPA (National
Medical Products Administration) in Peking, die für die Regulierung, die
Registrierung und die Überwachung von Medizinprodukten für den chinesischen
Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, die Produktzulassung für die
Volksrepublik China erhalten hat, und wenige Wochen nach der anlässlich der 24.
Akademischen Konferenz der Chinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17.
COA-Kongresses der Chinesischen Orthopädischen Gesellschaft (COA) in Tianjin
erfolgreich vollzogenen Markteinführung in China gibt die Syntellix AG bekannt,
dass ihre für die Fertigung ihrer MAGNEZIX®-Implantate zuständige, im
asiatischen Inselstaat und Finanz-, Medizin- und Innovationszentrum Singapur
ansässige 100%-Tochtergesellschaft Syntellix Asia Private Limited einen
Strategischen Partnerschaftsliefervertrag ("Strategic Partnership Supply
Agreement") mit der in Sanya / China ansässigen Hainan Shamora Material Industry
Technology Co., Ltd. geschlossen hat. Dieser Partnerschaftsvertrag dient nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Diskussionen sowie der
vom chinesischen Vertriebspartner gegenüber Syntellix avisierten sehr
erheblichen Bestellungen und Bestellmengen aus China der langfristigen Sicherung
der Lieferkette des Unternehmens und reflektiert die strategische
Zentralisierung und Konsolidierung der Asien-Aktivitäten der Syntellix-Gruppe
als Kern ihrer globalen Fertigungsarchitektur.
Im Rahmen des Strategischen Partnerschaftsliefervertrages wird Shamora Syntellix
gemäß den jeweiligen Anforderungen von Syntellix mit Rohstoffen, Legierungen und
/ oder fertigen Implantaten oder anderen Produkten aus Magnesiumlegierungen
beliefern. Der Umfang dieser Partnerschaft kann weit über orthopädische
Implantate und sogar über die Bereiche Medizin und Biomedizin hinausgehen.
Über Syntellix:
Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life
Science, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen für
bioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinenten
und Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchster
Patientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführer
auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Das
Unternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt,
darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis des
deutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, die
Auszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Gold
sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award.
Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftliche
Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von
Syntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche für zahlreiche
klinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen"
gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.
Die Syntellix Asia Private Limited in Singapur ist eine 100%-Tochtergesellschaft
der Syntellix AG. In Singapur befindet sich die Fertigungsstätte der höchst
innovativen MAGNEZIX®-Implantate, und von der Syntellix Asia Private Limited
aus, die ihrerseits über die Tochtergesellschaften Syntellix China Private
Limited, Syntellix Philippines Incorporated in San Juan City und Syntellix India
Private Limited in New Delhi sowie in Jaipur/Rajasthan verfügt, werden neben dem
international führenden Medical Hub Singapur selbst auch große Märkte
bevölkerungsdynamischer Länder der gesamten ASEAN-Region bedient, darunter
Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien.
